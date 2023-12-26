Armağan Çağlayan Esra Ezmeci'ye açık açık söyledi! "Hürrem yağını koklayan bir hafta seks yapacak gibi anlatıyorsunuz"

Gör Beni serisinin bu haftaki bölümünde Armağan Çağlayan'a uzun süredir sosyal medyada gelen cinsellik itiraflarını yorumlayarak yanıtlayan Esra Ezmeci konuk oldu.

Esra Ezmeci'ye sıklıkla tavsiye verdiği yağları soran Çağlayan kendini de tutamadı. Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci yağlara dair fikirlerini anlatırken Çağlayan "Siz bir yayında Hürrem yağını anlattınız yani Hürrem yağını koklayan yoldan çıkıp neredeyse bir hafta seks yapacakmış gibi anlatıyorsunuz" dedi.

HÜRREM YAĞI AÇIKLAMASI

Bu sözlere karşılık kahkaha atan klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci ise "Öyle de oluyor insanlara, bunlar gerçekten iz bırakan yağlar" dedi.



Esra Ezmeci devamında ise "İnsanlar hazırladığımız yağları kullanmaya başladı ve eşlerin onlara daha çok ilgi göstermeye başladıklarını, cinsellikte daha çekici gelmeye başladığını... Bu belki de şöyle olabilir buna inanıyor özgüveni geliyor" dedi.

Ünlü psikolog sadece yağ önermediğinden bir bütün olarak önerilerde bulunduğundan bahsetti.





