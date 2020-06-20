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Esra Ural Topuz, Bellona Kayseri Basketbol'da

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe 4 yıl boyunca forma giyenm milli basketbolcu, eski takımına geri döndü... Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferi Esra Ural Topuz, "Geri döndüğüm için mutluyum. Hep birlikte yeni başarılara imza atacağız" dedi.

Esra Ural Topuz, Bellona Kayseri Basketbol'da

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon için transferlerini sürdürüyor. 4 sezon öncesi Bellona Kayseri Basketbol’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Esra Ural Topuz 4 sezon aradan sonra yeniden Kayseri’ye geldi.

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Esra Ural Topuz yaptığı açıklamada, "4 senelik bir aradan sonra gözümü ilk açtığım yerdeyim. Her zaman benim için özel bir yere sahipti Kayseri. Geri döndüğüm icin mutluyum. Taraftarımızla buluşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hep birlikte yeni başarılara imza atacağımızdan eminim" diye konuştu.

(İHA)

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