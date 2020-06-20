Esra Ural Topuz, Bellona Kayseri Basketbol'da

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon için transferlerini sürdürüyor. 4 sezon öncesi Bellona Kayseri Basketbol’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Esra Ural Topuz 4 sezon aradan sonra yeniden Kayseri’ye geldi.
Esra Ural Topuz yaptığı açıklamada, "4 senelik bir aradan sonra gözümü ilk açtığım yerdeyim. Her zaman benim için özel bir yere sahipti Kayseri. Geri döndüğüm icin mutluyum. Taraftarımızla buluşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hep birlikte yeni başarılara imza atacağımızdan eminim" diye konuştu.
(İHA)
Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi
Başarıyı tekrarlamayı hedefliyor
Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim
Yıldız isimden F.Bahçe'ye transfer sinyali
Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması
Kruse, Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı!
Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim
Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
Trabzonspor rekora koşuyor
Taraftar küfretti, Alanyaspor sansürsüz paylaştı!
Bir garip iddia; "İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım"
Cengiz Ünder'e dev talip
Neymar herkesi gruba ayırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum