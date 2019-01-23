Eşsiz kameralarıyla rakiplerine meydan okuyacak

Oppo, geçtiğimiz günlerde 10X optik zoom’lu kamerası hakkında konuşmuş ve MWC 2019 itibarıyla yeni ürününü görücüye çıkaracağından söz etmişti. Şimdi bir haber daha geldi, daha doğrusu bir etkinlik duyurusu geldi. Davetiye gönderimlerine başlayan Oppo, buna göre 23 Şubat’ta Barselona’da özel bir etkinlik gerçekleştirecek. #GetCloser HT’iyle paylaşılan davetiyede, söylentilerin ardından gerçeği görme zamanının yaklaştığına vurgu yapılıyor.

Söylentilere göre Oppo’nun yeni üst seviye modelleri OppoF19 ve F19 Pro’da 10X optik zoom sistemli kameralar yer alacak ve böylelikle çok uzaklardaki detaylar dahi hiçbir kalite kaybı yaşamadan yakalanabilecek. Tabii zoom demişken, kameranın geniş açılı çekimlere destek vereceği de söyleniyor.

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