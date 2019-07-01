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Estetik kaygılar güzelleşme taleplerini artırıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 01.07.2019 07:34 | Son Güncelleme

Estetik kaygılarla cerrahi operasyonlara başvuranların sayısı her geçen gün artıyor. Estetik cerrahi alanında uluslararası üne sahip Dr. Murat Dağdelen, hayalindeki mükemmel görüntüye ulaşmak isteyenlerin en çok tercih ettiği ameliyatların başında burun estetiğinin geldiğini söylüyor. Burun estetiğini meme cerrahisi, yüz enjeksiyonları ve popo büyütme işlemleri takip ediyor.

Estetik kaygılar güzelleşme taleplerini artırıyor

Güzellik, kişinin kendisini bedeni içerisinde rahat ve huzurlu hissetmesidir. Estetik cerrahi de kişiyi rahatsız eden fiziksel kusurları ameliyatla düzeltmeyi hedefler. Günümüzde estetik kaygılarla cerrahi operasyonlara başvuranların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Daha genç ve daha güzel görünmeyi arzulayanlar, ilerleyen teknoloji sayesinde artık çok daha rahat bir şekilde cerrahların kapısını çalıyor.

1 NUMARADA BURUN AMELİYATLARI VAR

2 Ocak 2017'de Almanya’nın Düsseldorf şehrinde kurduğu özel plastik ve estetik cerrahi kliniği DiaMonD Estetik’le estetik cerrahi alanında hizmet veren Dr. Murat Dağdelen, dünyada en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiğinin geldiğini söylüyor. Kliniğinde uyguladığı özel tekniklerle dünya çapında tanınan ve buluşlarını uluslararası kongrelerde tıp dünyasıyla da paylaşan Dağdelen, burun estetiğinde hastaların beklentisinin değiştiğini söylüyor: “Eskiden her yerde tek tip burunlar görürdük. Günümüzdeki trend ise doğal görünümlü burunlar. Hastanın karakteristik burun özelliklerini koruyarak sadece şekil ve işlev bozukluklarını gideriyoruz. Yani artık fonksiyona da en az görünüm kadar önem veriyoruz.”

POPO ESTETİĞİNDE ARTIŞ VAR

El cerrahi uzmanı olarak da anılan Dr. Murat Dağdelen’in verdiği bilgilere göre, burun ameliyatının ardından en çok tercih edilen estetik operasyonlar; meme büyütme/küçültme işlemleri ile yüz enjeksiyonları. Popo büyütme/kaldırma operasyonlarında da son yıllarda artış olduğunu ifade eden ödüllü doktor, rafine teknikleri ve dengeli tedavi sistemi ile tüm bu alanlarda mükemmel sonuçlar elde edebildiğini söylüyor.

estetik

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Anahtar Kelimeler:
estetik burun ameliyatı

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