Estetik kol yaptırmak istiyordu! Kim Milyoner Olmak İster Rabia'ya büyük destek!

Rabia Birsen Güversin, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon lira değerindeki soruyu doğru cevaplayarak yarışma tarihine geçmişti. Kolunu kıyma makinesine kaptıran Güvercin, soruyu doğru bilirse estetik kol yaptıracağını açıklamıştı. Başarılı yarışmacıya iş insanı Mustafa Düğer'den destek geldi.

Hayat hikayesi ile herkesi ağlatan Rabia Birsen Güvercin, ödülü kazanması halinde protez kolunun yerine estetik kol yaptıracağını açıklamıştı.

Başarılı yarışmacı hayallerini 'Bir el yaptıracağım. Estetik el. Biyonik kol gibi değil. Sol elimin aynısını tarıyorlar. Bilek ampütasyonu olduğu için diğer kolumun aynısının tersini çeviriyorlar ve yumuşak silikon dokudan birebir aynısını yapıyorlar. Takıyorsunuz ve kimse hiçbir şey anlamıyor.' diyerek açıklamıştı.

TAMAMEN ÜCRETSİZ KARŞILAYACAK

Soruyu doğru cevaplayarak Kim Milyoner Olmak İster'in altıncı milyoneri olan Güvercin'e iş insanı Mustafa Düğer'den çağrı geldi.

Düğer, Rabia'nın estetik kol masrafının tamamını üstlendiğini açıkladı.

Protez kol üretimi yapan Mustafa Düğer, Rabia Birsen Güvercin'in protez estetik kolunu tamamen ücretsiz olarak yapacak.

1 MİLYONLUK SORU!

Oldukça duygusal anların yaşandığı gecede Güvercin, 1 Milyonluk soruyu açtırdı. Açılan soru 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' olmuştu.

Sorunun cevaplarında ise;

A) Ş

B) V

C)G

D)H

şıkları yer aldı.



