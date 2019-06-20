Mynet Trend

Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi: Yüzümde iki yanak daha oluştu

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
SAĞLIK  | 20.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

Hatay’da özel bir hastanede estetik yaptıran 33 yaşındaki Feryal Mansuroğlu’nun yüzü tanınmaz hale geldi. Yüzünde iki yanak oluştuğunu belirten Mansuroğlu, "Çok kötü şeyler yaşadım. O dolguyu parçalamak çok zordu. Zorlu bir süreç geçirdim, kötü acılar çektim" dedi.

Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi: Yüzümde iki yanak daha oluştu

Feryal Mansuroğlu üç ay önce badem göz estetiği olmak için Hatay'daki özel bir hastaneye başvurdu. Mansuroğlu'na hastanedeki doktor, badem göz estetiği yerine gözaltı ışık dolgusunun daha uygun olacağını söyledi. Ancak yapılan dolgudan sonra kadının yüzü tanınmaz hale geldi.

0

'YAŞLI ŞEKİLDE GÖRÜNMEYE BAŞLADIM'

Doktorun, gözaltı dolgusunu yapmasının ardından yüzünde iki yanak oluştuğunu belirten Mansuroğlu “Doktorun yanına gittim, istişare ederek badem göz yapmak istediğimi söyledim. Bana badem gözün yaşıma uygun olmadığını, gözaltı ışık dolgusunun daha güzel olacağını söyledi. Ben yüzümde çok hafif sarkma için iple askılama istedim. Onu da yapacağını söyledi ama aslında 40-50 yaşından sonra olan bir uygulama. Ancak bunu uygulamasını ben istedim.

1

Gözaltına yapması gereken dolguyu daha aşağıya yaptı ve yüzümde iki yanak oldu ayrıca ikiye ayrıldı çökük şeklinde. Yüzüm çökmüş yaşlı bir şekilde görünmeye başladım. İple askılama ile de belli olmayan sarkıklık daha çok belli olmaya başladı. Kendisini aradım ve mutlu olmadığımı yüzümün çok kötü olduğunu söyledim ve 'siz de hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz' diyerek yüzüme kapattı telefonu. Sonra 3 ay dolması gerektiğini konuştuk ve 3 ay sonra yanına gittim. Kendisi de kabul etti. Başka doktorlara da gösterdim dolgunun gözaltı dolgusu olduğuna inanmadı. Kendisi düzeltmek için benden ekstra bir para talep etti ve ben o parayı vermek istemedim haklı olarak” dedi.

2

'3 AY ÇÖKMÜŞ YANAKLA GEZDİM'

Yüzünü eski haline getirebilmek için İstanbul’da tedavi gördüğünü ve zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Mansuroğlu, “Doktorun bu tavrı beni çok üzdü hem maddi hem manevi olarak. Bu 3 aylık süreçte yaptığı çökmüş yanakla gezmek zorunda kaldım. Çok kötü günler yaşadım, stresten tiroit zehirlenmesi yaşadım, 6 kilo verdim. Kendisi ile paylaştım, bunların üzerine bana hakaret etti. Özür dilemesi gerekirken, hakaret etmesi beni daha fazla üzdü. Daha sonra düzeltmek için İstanbul’a farklı bir merkeze gittim. Çok kötü şeyler yaşadım. O dolguyu parçalamak çok zordu. Zorlu bir süreç geçirdim, kötü acılar çektim” dedi.

3

BAKANLIĞA ÇAĞRIDA BULUNDU

Doktorun yanlış yapmasından ziyade üslubu ve tavrı nedeniyle dava açmayı düşündüğünü aktaran Mansuroğlu ayrıca, Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenerek, “Benim gibi birçok mağdur insan var, daha fazla canlar yanmasın istiyorum. İnşallah başka insanların canı yanmaz” ifadelerine yer verdi.

4

(İHA)

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni buYürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Bu hastalığın belirtileri yazı yazamamakla başlıyorBu hastalığın belirtileri yazı yazamamakla başlıyor
Bilgisayarda tasarlanmadan yaptırmayın!Bilgisayarda tasarlanmadan yaptırmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay estetik kadın yanak

En Çok Okunan Trend Haberler

'Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin lira bana yetmez'

'Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin lira bana yetmez'

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Kritik uyarı geldi! Türkiye'yi etkisi altına alacak

Kritik uyarı geldi! Türkiye'yi etkisi altına alacak

25 yıldır böylesi görülmemişti! 'En kralını bulduk'

25 yıldır böylesi görülmemişti! 'En kralını bulduk'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Parmaklarını yemesi engellenemiyor

Parmaklarını yemesi engellenemiyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 2 yorum
canım fazla uğraşma yüzüne yazık Allah Teala seni böyle yaratmış at birine kancayı kal öyle olanida kaybedersin bak ona gore
doğal kalsanız daha güzel değil mi seni estetik için seven adam bırak sevmesin ..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ALS nedir? ALS belirtileri nelerdir? ALS tanısı nasıl konur? ALS tedavisinde yeni yöntemler

Bu hastalığın belirtileri yazı yazamamakla başlıyor

Saç ekimi hakkında bilinmesi gerekenler

Bilgisayarda tasarlanmadan yaptırmayın!

Doğal görünümde dudak tasarımı önemli!

Doğal görünümde dudak tasarımı önemli!

63 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün

Alopesi areata nedir? Kimler görülür? Tedavi seçenekleri nelerdir?

Dikkat! Bu hastalıkta ilk atak 20 yaş öncesinde oluyor

Yıllar sonra ilk defa sırt üstü yatabildi

Yıllar sonra ilk defa sırt üstü yatabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.