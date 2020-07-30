Estetik operasyon yaptırdılar, hayatları karardı! Yaşamlarının en büyük hatası...

Eskiden genellikle kadınlar tarafından tercih ediliyor olsa da günümüzde erkekler de kendilerinde kusur olarak gördükleri şeyleri değiştirmek için estetik operasyonlara başvurabiliyor. Fakat bu estetik ameliyatlar ile bıçak altına yatarak risk almanız gerekiyor ve sonuç zaman zaman beklediğinizden çok daha farklı ve korkunç olabilir. Bu yazımızda estetik operasyon kurbanı kişilerin hikayelerini derledik. İşte yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle hayat karartan estetik operasyonlar...

EPİLASYON FACİASI

Yüzünde bulunan tüylerden rahatsız olan genç kadın, bir güzellik merkezine giderek epilasyon yaptırmak istediğini söyledi. Güzellik merkezinde bulunan görevli teninin esmer olması nedeniyle siyahilere özgü IPL cihazıyla işlem yapacağını söyledi, kadın da çalışan kişinin tecrübesine güvenerek işlemi onayladı. 5. seansın sonunda yüzüne uygulanan 25 voltluk ısı sonucu yüzü, çenesi ve boynu tamamen yanan genç kadının yüzü mosmor oldu ve kabuk bağladı.

DUDAK DOLGUSU

Antalyalı 3 çocuk annesi S.U. yüzüne dolgu yaptırmak üzere bir güzellik merkezine gitti fakat doktorların ısrarı üzerine alt dudağına da aynı dolgudan yaptırdı. İşlemde kullanılan dolgu aslında genç kadının göbek bölgesinden alınan yağ ile yapılıyordu. 3 kez tekrarlanan operasyon başarısız oldu. Son operasyonun altından çene altında morluklar oluşan S.U. ağrıların da bitmemesi nedeniyle bir hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan incelemenin ardından kadının alt dudağında siyahlaşma ve çürüme saptandı. Doktorlar genç kadına dudağında bulunan 4 ana damarın uygulama sırasında kapandığını bu nedenle dudağında çürüme başladığını, bölgeye kan gitmemesi nedeniyle dokulara da zarar vermeye başladığını söyledi.