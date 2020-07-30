Estetik operasyon yaptırdılar, hayatları karardı! Yaşamlarının en büyük hatası...

Eskiden genellikle kadınlar tarafından tercih ediliyor olsa da günümüzde erkekler de kendilerinde kusur olarak gördükleri şeyleri değiştirmek için estetik operasyonlara başvurabiliyor. Fakat bu estetik ameliyatlar ile bıçak altına yatarak risk almanız gerekiyor ve sonuç zaman zaman beklediğinizden çok daha farklı ve korkunç olabilir. Bu yazımızda estetik operasyon kurbanı kişilerin hikayelerini derledik. İşte yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle hayat karartan estetik operasyonlar...
EPİLASYON FACİASI
Yüzünde bulunan tüylerden rahatsız olan genç kadın, bir güzellik merkezine giderek epilasyon yaptırmak istediğini söyledi. Güzellik merkezinde bulunan görevli teninin esmer olması nedeniyle siyahilere özgü IPL cihazıyla işlem yapacağını söyledi, kadın da çalışan kişinin tecrübesine güvenerek işlemi onayladı. 5. seansın sonunda yüzüne uygulanan 25 voltluk ısı sonucu yüzü, çenesi ve boynu tamamen yanan genç kadının yüzü mosmor oldu ve kabuk bağladı.
DUDAK DOLGUSU
Antalyalı 3 çocuk annesi S.U. yüzüne dolgu yaptırmak üzere bir güzellik merkezine gitti fakat doktorların ısrarı üzerine alt dudağına da aynı dolgudan yaptırdı. İşlemde kullanılan dolgu aslında genç kadının göbek bölgesinden alınan yağ ile yapılıyordu. 3 kez tekrarlanan operasyon başarısız oldu. Son operasyonun altından çene altında morluklar oluşan S.U. ağrıların da bitmemesi nedeniyle bir hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan incelemenin ardından kadının alt dudağında siyahlaşma ve çürüme saptandı. Doktorlar genç kadına dudağında bulunan 4 ana damarın uygulama sırasında kapandığını bu nedenle dudağında çürüme başladığını, bölgeye kan gitmemesi nedeniyle dokulara da zarar vermeye başladığını söyledi.
BOYUN SARKMASI
İstanbul'da yaşayan genç bir kadın, boyun bölgesinde oluşan sarkmayı aldırmak için bir hastaneye başvurdu. İlk ameliyatın ardından doktor hastanın sigara kullanmasını gerekçe göstererek istenilen sonucu alamadıklarını, bu nedenle de ikinci bir operasyon yapmaları gerektiğini söyledi. Yapılan ikinci ameliyatın ardından genç kadının boynunun altında 5-6 cm büyüklüğünde kesikler oluştu ve torba büzülerek dikiş atıldı. Boyun germe ameliyatının ardından boynunda kalıcı izler meydana geldi.
ALERJİK REAKSİYONLAR
Almanya'dan Türkiye'ye estetik operasyon için gelen genç bir kadın doktoruna karın germe, yağ aldırma, göğüs ve burun estetiğinin yanı sıra yüzüne de dolgu yaptırmak istediğini söyledi. Doktorunun ısrarıyla kendisine dudak dolgusu işlemi de uygulandı. Ameliyattan 10 gün sonra çeşitli sorunlarla karşılaşan genç kadının yüzünde ve dudaklarında ödemler oluştu. Oluşan şişlikler kortizon hapı ile giderilmeye çalışılsa da kadının durumu daha da kötüleşti. Almanya'ya dönen genç kadın yeniden hastaneye gitti ve yüzünde oluşan iltihapların giderilmesi için birer ay arayla 3 kez ameliyat oldu.
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