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Estetik özrü! Charlotte Crosby ağlayarak paylaştı

26.04.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz TV yıldızı Charlotte Crosby’nin yaptırdığı estetik ameliyatlar bir programda acımasız şekilde eleştirildi. Crosby’nin ve kendisini destekleyen kişilerin isyanı üzerine TV programını yayımlayan kanal özür diledi.

Estetik özrü! Charlotte Crosby ağlayarak paylaştı

İngiltere’de televizyon kanalı Channel 5, Ünlülerin yüzüne ne oldu? başlığı altında bir program yayımladı. Programda, şöhretli isimlerin yaptırdıkları estetik ameliyatlarla nasıl değiştikleri anlatılıyor. Channel 5 ekranlarında geçirdiği estetik ameliyatlarla bambaşka bir yüze kavuşan televizyon yıldızı Charlotte Crosby’nin (30) hikâyesi de aktarıldı.

Ancak programda Crosby için “Plastik yüzlü, ördek dudaklı” gibi ifadelerle üzücü, aşağılayıcı ve acımasız bir dil kullanıldı.

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Bunun üzerine Charlotte Crosby, ağlarken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’da yayımlayarak programa tepki gösterdi. TV yıldızının isyanını sosyal medya kullanıcıları da destekledi.

Bunun üzerine Charlotte Crosby’den özür dileyen Channel 5 yönetimi “Programımız OFCOM (İngiliz yayın kontrol idaresi) kurallarına uygun olmakla birlikte Charlotte’un üzüntüsünü dikkate alarak, ilgili bölümü akış platformumuz My5’ten kaldırdık. Sebep olduğumuz üzüntü için özür dileriz” açıklaması yaptı.

Charlotte Crosby ise bu açıklamanın ardından şunları söyledi: “Ben yaptırdığım estetik ameliyatlar nedeniyle daha önce sosyal medya lincine uğramıştım ve psikolojim bozulmuştu. Bu nedenle Channel 5’in ahlaksız yayınını engellemeye çalıştım. Kendilerini uyardım ama beni dinlemediler. Destekleriyle Channel 5’e özür dileten herkese teşekkür ederim. Dünya artık değişti. Kimse artık zorbalığa katlanmak zorunda değil.”

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