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Estetik yaptıran erkeklerden doğal buruna yoğun talep

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, erkeklerde estetik ve ameliyatlara olan talebin her geçen gün arttığını belirtti. Batıkhan, "Burun estetiği yaptırmak isteyen erkekler, yüzde erkeksi bir görünüm kazandıran doğal burnu tercih ediyor" dedi.

Estetik yaptıran erkeklerden doğal buruna yoğun talep

Erkeklerin estetik operasyonlara ilgisinin son 5 yılda arttı. Artan estetik operasyonlardan en çok burun ameliyatına talep olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Hünkar Batıkhan, "Burun estetiği talebiyle gelen erkeklerin burunlarında daha çok travmatik durumlarla karşılaşıyoruz. Çocukluk dönemindeki geçirdikleri kazalar ya da yaralanmalar nedeniyle burunda oluşan hasar ciddi nefes problemlerine yol açabiliyor" dedi.

Batıkhan, "Bu durumdaki çoğu hasta burun ameliyatı olmak için kemik gelişiminin tamamlandığı 17-18 yaşını bekliyor. Burun tıkanıklığı ya da tramvaya bağlı sıkıntıları olan kişinin operasyon ile bu sorunu çözülürken, çoğu genç olan erkek hastalarımız aynı anda burnun dış görünüşünü de düzeltmek istiyor" şeklinde konuştu.

Doğal burunun kuralları

Estetik burun operasyonu isteyen erkeklerin çoğunlukla doğal görünüm istediğini anlatan Dr. Batıkhan, "Erkekler de artık kadınlar gibi yüze yakışan doğal burunlar istiyor. Erkeklerde buruna doğal bir görünüm vermenin bazı püf noktaları var; burun fazla kalkmamalı, kavis olmamalı, çok küçük veya kısa da olmamalı, burun kanatları çok daraltılmamalı. Hörgüç dediğimiz bir kemik var. Ameliyatta eğer bu kemiği alıyorsak milimetrik bir yükselti bırakıyoruz. Daha önce saydığım değişiklikler ve bu yükselti erkeklerin burnuna doğal ve bir o kadar da erkeksi bir görünüm kazandırıyor. Erkeklerin burnuna 90-95 derecede bir açı veriyoruz ve kemikleri çok daraltmıyoruz. Bu sayede hastanın hem daha düzgün nefes almasını sağlıyor hem de burunlarının erkeksi görünümünü koruyoruz. Erkek burunlarında birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor. Burun ucu yüksekliği, burnun çok ince olmaması ve burun sırtında milimetrik ölçüde yükseklik olması ile yan kanatların çok inceltilmemesi önemlidir" diye konuştu.

Travmatik durumlarda burunun orta bölmesinin ‘C’ ya da ‘S’ şeklinde olabildiğini kaydeden Batıkhan, "Fonksiyonel Rinoplasti’ ameliyatı ile burundaki hasarı düzeltiliyor. Günümüzde hastaların daha bilinçli. Türkiye’de doktora erişim kolaylaştı. Hastalar sağlık tedavileri ve estetik işlemler konusunda artık daha bilinçli. Yeni ameliyat teknikleri ve teknolojileri sayesinde daha rahat ve konforlu burun estetiği ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Özellikle genç ve zayıf hastaların buruna dayalı nefes problemi olduğunun farkında değiller. Bu grupta yer alan hastalar normal nefes aldıklarını zannediyorlar. Çoğu hasta farkında değil ama zamanla bilinçlendikçe farkına varıyorlar. Bizlere gelen hastalar da yaptığımız testler ve sorduğumuz sorular sonucunca farkına varıyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
burun ameliyatı rinoplasti

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