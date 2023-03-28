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Estetikli hali gündemdeydi... Büşra Pekin sağlık koçunu yanından ayırmıyor! Önce Avusturya sonra Bodrum

28.03.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan ve verdiği kilolar sonrası estetik de yaptıran oyuncu Büşra Pekin tanınmakta zorlanıyor. Sağlık koçunu yanından ayırmayan Pekin yoga kampından paylaştı. Büşra Pekin'in son hali yine gündem oldu.

Estetikli hali gündemdeydi... Büşra Pekin sağlık koçunu yanından ayırmıyor! Önce Avusturya sonra Bodrum

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncularından Büşra Pekin estetikli halleriyle gündemden düşmüyor

Değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin, bu kez yoga kampına katıldı. Sağlık koçunu yanında ayırmayan ve Avusturya'dan sonra Bodrum'a yoga kampına giden Büşra Pekin son halini paylaştı.

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Yine takipçilerinin tanımakta zorlandığı Pekin'e yorum yağdı.

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"Yüzümde bir tane estetik var. Sağlık ameliyatı sırasında aradan çıkarmıştım, dudaklarım kendi dudaklarım. Ciddi kilo verdim" diyerek gündeme gelen Büşra Pekin'i görenler "Yeni biri olmuş", "Bu Büşra ise diğeri kimdi", "Estetiği çok abarttı" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Oyuncu

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