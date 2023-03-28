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Muharrem İnce özür diledi ama... Şahan Gökbakar bakın ne dedi

28.03.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sanatçılara yönelik ettiği sözlerden dolayı özür diledi. Ancak Şahan Gökbakar bu özürle tatmin olmadı ve bakın ne dedi...

Muharrem İnce özür diledi ama... Şahan Gökbakar bakın ne dedi

Muharrem İnce tepki gördüğü 'sözde sanatçılar' çıkışı sonrası özür diledi. "John Steinbeck, ‘Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz’ der. Üzerimize çok gelindi" diyerek açıklama yapan İnce şunları söyledi:

"Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır."

Ekran Alıntısı

İnce'yi son günlerde sık sık eleştiren Şahan Gökbakar bu özrü yeterli bulmadı.

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Ünlü komedyen paylaşımında "Kalabalıkta yapılan ayıbın, tenhada özrü olmaz. Biraz ince oldu ama anladın sen onu. Seviiiiiim kooooş" dedi.

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