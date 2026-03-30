Estetikten yüzü şişip erimişti! Şimdi de göğüslerini yaptırdı

Gerçek adı Juliana Oliveira olan ve “Juju do Pix” adıyla tanınan Brezilyalı sosyal medya fenomeni, geçirdiği hatalı estetik operasyon sonrası uzun süre gündem olmuştu. Yüzüne silikon yerine mineral yağ enjekte edilen fenomen, yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle birçok kez ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı.

BU SEFER GÖĞÜSLERİNİ YAPTIRDI

“Estetik ve kişisel dönüşüm yolculuğu” olarak tanımladığı süreçte defalarca operasyon geçiren Juju do Pix, son olarak göğüs estetiği için yeniden ameliyat masasına yattı.

Operasyonu gerçekleştiren cerrah Dr. Thiago Marra, işlemin başarılı geçtiğini belirterek 550 ml silikon implant yerleştirildiğini açıkladı.

Öte yandan uzmanlar, özellikle yurt dışında yapılan ucuz estetik operasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.