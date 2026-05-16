Fırat Nehri'nde akıntı çoğaldı: Binlerce balık kıyıya akın etti

Keban Barajı'nda savakların açılmasıyla Fırat Nehri'nde akıntının şiddetli yükseldi ve binlerce balık kıyıya akın etti.

BALIKLAR KIYIYA AKIN ETTİ

Bölgede bu yıl gerçekleşen yağışlar sonrası Keban Baraj Gölü'ndeki su kotu 843.10 seviyesine ulaştı ve 7 yılın ardından baraj savakları açılarak su tahliyesine başlandı.

Su salınımı 6 gündür sürerken Fırat Nehri'nde ise debiyle birlikte güçlü bir akıntı oluştu. Akıntıyla birlikte binlerce aynalı sazan kıyıya akın etti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Savakların açılmasıyla birlikte aynalı sazanların kıyıya akın ettiğini dile getiren İhsan Erdem, "Burada yeşillik bol. 10 binden fazla balık gözüküyor. Şimdiye kadar görmediğimiz olayı gördük. Bunlar zamanla daha da çoğalabilir" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır