Fırat Nehri'nde akıntı çoğaldı: Binlerce balık kıyıya akın etti

Elazığ’da Keban Barajı savaklarının 7 yıl aradan sonra açılmasıyla birlikte Fırat Nehri’nde akıntı şiddeti arttı. Güçlü su akışı sonrası binlerce aynalı sazan kıyıya akın ederken, bölgede ortaya çıkan görüntüler vatandaşları şaşkına çevirdi.

BALIKLAR KIYIYA AKIN ETTİ

Bölgede bu yıl gerçekleşen yağışlar sonrası Keban Baraj Gölü'ndeki su kotu 843.10 seviyesine ulaştı ve 7 yılın ardından baraj savakları açılarak su tahliyesine başlandı.

Su salınımı 6 gündür sürerken Fırat Nehri'nde ise debiyle birlikte güçlü bir akıntı oluştu. Akıntıyla birlikte binlerce aynalı sazan kıyıya akın etti.

Savakların açılmasıyla birlikte aynalı sazanların kıyıya akın ettiğini dile getiren İhsan Erdem, "Burada yeşillik bol. 10 binden fazla balık gözüküyor. Şimdiye kadar görmediğimiz olayı gördük. Bunlar zamanla daha da çoğalabilir" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Fırat Nehri Elazığ Keban Baraj Gölü
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

