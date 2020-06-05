Eti yanlış pişiriyorsunuz! İşte şeflerin sır gibi sakladığı teknik! Daha sulu ve daha lezzetli...

Eti iyi pişirmek, gerçekten hiç kolay değil. Eti seçerken kasabınızdan yardım almayı unutmayın. Bir uzman görüşü hiç de fena olmaz. Etin doğru yerinden seçimimizi yaptık diyelim. Peki, nasıl yumuşacık ve sulu olacak şekilde pişireceğiz bu eti? Doğrudan ocağa alsak olmaz tabii ki. Lokum kıvamında pişirmek için nelere dikkat etmeliyiz? Hazırsanız mutfaklardaki yerimizi alalım ve başlayalım!

KASAPTA ET SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Eti doğru yerden almanız çok önemli. Bu nedenle öncelikle kendinize güvenilir bir kasap edinin. Eti et gibi yemek için steak, bonfile veya antrikot seçiminizi renk ve yağ oranına dikkat ederek almalısınız.

l Bonfile veya antrikot gibi tercihlerinizde eti döverek inceltmeyi denemeyin. Dokulara zarar verdiğinizde etiniz pişme esnasında parçalanabilir.

l Diğer önemli bir konu ise etin doğru bir şekilde kesilmesi! Eğer et sinirsiz tarafından doğru bir şekilde dilimlenmemiş ise onu yumuşacık pişirmek daha zor olur.

SIRA GELDİ YUMUŞATMAYA: MARİNASYON

En güzelinden dilim veya bonfile gibi bütün parça et seçtiniz. Şimdi bu eti yumuşatmak ve lezzetlendirmek sizin ellerinizde! Pişirmeden en az 1 gün önce yapacağınız marinasyon işlemi ile yemeğinizin lezzetine lezzet katabilirsiniz.