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Eti yanlış pişiriyorsunuz! İşte şeflerin sır gibi sakladığı teknik! Daha sulu ve daha lezzetli...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Protein kaynağı olan etin faydaları saymakla bitmez. Köftesinden sulu yemeğine kadar pek çok tarifte sofralarımızı şenlendiriyor. Ana yemek deyince hemen et pişirmek geliyor aklımıza. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse eti, lezzetli ve sulu bir şekilde pişirmek biraz çaba istiyor. Lokum gibi et pişirmek isteyenlere püf noktalarını açıklıyoruz!

Eti yanlış pişiriyorsunuz! İşte şeflerin sır gibi sakladığı teknik! Daha sulu ve daha lezzetli...

Eti iyi pişirmek, gerçekten hiç kolay değil. Eti seçerken kasabınızdan yardım almayı unutmayın. Bir uzman görüşü hiç de fena olmaz. Etin doğru yerinden seçimimizi yaptık diyelim. Peki, nasıl yumuşacık ve sulu olacak şekilde pişireceğiz bu eti? Doğrudan ocağa alsak olmaz tabii ki. Lokum kıvamında pişirmek için nelere dikkat etmeliyiz? Hazırsanız mutfaklardaki yerimizi alalım ve başlayalım!

KASAPTA ET SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Görsel 1

Eti doğru yerden almanız çok önemli. Bu nedenle öncelikle kendinize güvenilir bir kasap edinin. Eti et gibi yemek için steak, bonfile veya antrikot seçiminizi renk ve yağ oranına dikkat ederek almalısınız.

l Bonfile veya antrikot gibi tercihlerinizde eti döverek inceltmeyi denemeyin. Dokulara zarar verdiğinizde etiniz pişme esnasında parçalanabilir.
l Diğer önemli bir konu ise etin doğru bir şekilde kesilmesi! Eğer et sinirsiz tarafından doğru bir şekilde dilimlenmemiş ise onu yumuşacık pişirmek daha zor olur.

SIRA GELDİ YUMUŞATMAYA: MARİNASYON

Görsel 2

En güzelinden dilim veya bonfile gibi bütün parça et seçtiniz. Şimdi bu eti yumuşatmak ve lezzetlendirmek sizin ellerinizde! Pişirmeden en az 1 gün önce yapacağınız marinasyon işlemi ile yemeğinizin lezzetine lezzet katabilirsiniz.

l Etlerinizi bir gün önceden bir saklama kabı veya cam borcama dizin.
l İhtiyacınız olan şey sirke, limon, şarap, zeytinyağı gibi asidik malzemeler.
l Bununla birlikte tane karabiber, biberiye, kişniş, defne yaprağı, hardal tohumu, sarımsak, soğan gibi lezzet katan hoş kokulu çeşnilerle harmanlayın.
l Damak zevkinize göre malzemeleri karıştırdıktan sonra buzdolabında dinlenmeye bırakın.
l Et bütün gece bu lezzetleri içine çeker ve asidik malzemeler sayesinde yumuşacık olur.

ŞİMDİ DE DOĞRU PİŞİRME TEKNİKLERİ DEVREYE GİRİYOR

Görsel 3

l Eti pişirmek için üzerinde ızgara izleri olan ağır bir döküm tavaya ihtiyacınız var. Isıyı eşit miktarda dağıtan bu tava, et pişirirken olmazsa olmazımız.
l Döküm tavanızı ocağa alın ve 8 – 10 dakika kadar tavayı ısıtın.
l Etinizi marine ettiğiniz kaptan alırken fazla sosunu süzün ve üzerine taze çekilmiş tuz ve karabiber serpin.
l Etinizi kızgın tavaya yerleştirin ve hiç dokunmayın. Bu mühürleme işlemi etinizin suyunu içine hapseder.
l Yaklaşık 2 dakika sonra etin diğer yüzünü çevirin ve sonra da yanlarını mühürleyin.
l Mühürleme tamamlanınca lezzet cümbüşüne başlayabilirsiniz! Biraz zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, küp küp tereyağı atın tavaya gitsin.
l Pişirme süresini kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
Pişen etinizi tezgaha alıp biraz dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz!

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