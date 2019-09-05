Etiyopya'nın geleneksel kabile evlerinde yaşam

Genellikle içi bir veya 2 odalı olarak tasarlanan evlerin mimari özellikleri, nesilden nesile aktarılarak veya geçmişte yapılan evler örnek alınarak günümüze kadar ulaşmış.

Etiyopya'da 20 yıl öncesine kadar geleneksel kabile evleri büyük kentlerde de görülebilirken, beton yapılara yönelişle bambu ve sazlardan yapılı bu evlere artık sadece kırsal kesimde rastlanıyor.

Etiyopya yerlilerinin "Gocobit" adı verdikleri evlerin adı, ülkede konuşulan 80'in üzerindeki dil ve lehçeye göre değişebiliyor.

Etiyopyalı Mübarek Reshid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesi ve yakınlarının Hadiya bölgesinde yaşadıklarını söyledi.

"Gocobit" dedikleri evlerde büyüdüğünü belirten Reshid, "Köydeki evlerimiz bizim kültürümüzü yansıtıyor. Ailelerimiz fakirlikle mücadele ediyorlar. Yüzyıllardır insanımız bu evlerde yaşıyor. Mutlu ve huzurluyuz çünkü aile bağlarımız çok güçlü. Bu tür köylerde yaşayan insanların çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor." diye konuştu.

Hadiya bölgesinde yaşayan İbrahim İslam, doğduğundan beri köyünde yaşadığını dile getirdi.