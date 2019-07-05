Etkileri mucize gibi: Bir hafta boyunca sarımsaklı bal yediğinizde bakın neler oluyor

Sarımsağı çiğ olarak tükettiğinizde sağlığınıza olan etkilerini çok daha fazla ve hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Üstelik bir de çiğ sarımsağı organik balla karıştırdığınızda birçok hastalığın üzerinden gelebilirsiniz.

İçinde milyonlarca yararlı asit barındıran sarımsak, şifalı balla birleştiğinde;