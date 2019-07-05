Etkileri mucize gibi: Bir hafta boyunca sarımsaklı bal yediğinizde bakın neler oluyor

Sarımsağı çiğ olarak tükettiğinizde sağlığınıza olan etkilerini çok daha fazla ve hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Üstelik bir de çiğ sarımsağı organik balla karıştırdığınızda birçok hastalığın üzerinden gelebilirsiniz.
İçinde milyonlarca yararlı asit barındıran sarımsak, şifalı balla birleştiğinde;
Doğal bir ağrı kesicidir. Kronik rahatsızlıkların önüne geçer. Kas ağrılarını bıçak gibi keser.
İki besinde de yüksek miktarda bulunan antimikrobiyel maddeler bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun zararlı hücrelere karşı savunmasını artırır.
Enfeksiyon virüsü sonucu ortaya çıkan boğaz iltihaplanmasını da önleyen bu mucize karışım, sürekli öksürüklerde de doğal tedavi olarak kullanılır.
Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir savunmacıdır. Karışımın içinde bulunan antimikrobiyel maddeler sayesinde zararlı hücrelere karşı vücudu korur.
Boğaz iltihaplanmasına karşın ilaç kadar etkilidir. Eğer şiddetli öksürükle mücadele ediyorsanız bu karışımdan faydalanabilirsiniz.
Kan pıhtılaşmasının önüne geçer. Vücuttaki kan akışını dengeler. Düzenli olarak tüketildiğinde tromboz ve varislerin oluşumunu engeller.
Damarda biriken kötü kolesterolün temizlenmesine yardımcı olur. Kan dolaşımını düzene sokar.
Karışım nasıl hazırlanır?
10 diş çiğ sarımsak
1 su bardağı organik bal
Cam kavanoz
Sarımsakları soyun ve bıçağın düz kısmıyla sarımsakları hafif bir şekilde ezin.
Ezdiğiniz sarımsakları balla karıştırıp kapaklı kavanozun içine koyun.
Bir hafta boyunca her sabah aç karnına bir yemek kaşığı ballı sarımsağı ılık suyla karıştırın tüketin.
Bir hafta kullandıktan sonra bir buçuk hafta ara verin.
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