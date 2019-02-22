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Etkileriyle sağlığımızı sigortalayan altın macun nasıl hazırlanır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

Eski geleneksel şifa uygulamalarında sık sık kullanılan altın renkli mucize baharat, tedavi edici özelliği ve lezzeti sayesinde tekrar mutfaklarımızda kendisine yer buldu. Bugün zerdeçalı birçok yemek ve içecek içinde görmek mümkün. Şimdilerde ise zerdeçal kullanılarak hazırlanan "altın macun" karaciğer hasarından, alzheimer'dan, stresten, çeşitli ağrılardan ve hatta kanserden bile koruyacak kadar güçlü etkilere sahip. İşte altın macun ile ilgili tüm detaylar!

Etkileriyle sağlığımızı sigortalayan altın macun nasıl hazırlanır?

Altın macun, insan sağlığına önemli katkılarda bulunan doğal bir karışım. Altın macunun en temel malzemesi ise kansere kadar koruyucu olan mucizevi bitki zerdeçaldır. Geleneksek tıbbın vazgeçilmez ürünü olan zerdeçal antienflamatuar etkisi sayesinde; stresi hafifletebilir, ağrılarınızdan kurtulabilir, karaciğer ve radyosyan hasarına karşı koyabilir ve kanserle mücadelede faydalanabilirsiniz.

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Pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici olan altın macunu hazırlamak oldukça kolay. Üstelik hazırlandıktan sonra buzdolabında 2 aya kadar saklanabiliyor. Gelelim nasıl hazırlanır kısmına...

Malzemeler:

Bir bardak su
1/2 su bardağı zerdeçal tozu
1/4 su bardağı Hindistan cevizi yağı veya sızma zeytinyağı
Göz kararı öğütülmüş karabiber
Bir tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

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Zerdeçal tozunu su ile karıştırıp düşük ısıda pişirmeye başlayın.
Karışım ısındıktan sonra karabiberi ve yağı da dahil edip karıştırmaya devam edin.
Altın macunun altını kapatıp ocaktan alın ve ılımasını bekleyin.
Karışım ılıdıktan sonra balı da ekleyin. Ve altın macun hazır!

Nasıl tüketilir?

Altın macunu günde 2 çay kaşığı olarak yiyebilir, aynı zamanda içeceklere, çorbalara ya da salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Her bir kaşığında şifa bulacaksınız sevgili okur!

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altın macun zerdeçal

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