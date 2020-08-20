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Etkileyici sözler: Özlü sözler, aşk sözleri ve daha fazlası

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sözcükler önemlidir. Etkileyici sözler yaşamınızı değiştirmek için gereken motivasyonu bile size verebilir. Bu yüzden, birbirinden etkileyici sözleri sizin için derledik.

Etkileyici sözler: Özlü sözler, aşk sözleri ve daha fazlası

İçindekiler

  • En Etkileyici Sözler
  • Etkileyici Özlü Sözler
  • Etkileyici Aşk Sözleri
  • Kısa Etkileyici Sözler
  • Etkileyici Damar Sözler
  • Etkileyici Uzun Sözler!
  • Etkileyici Özlem Sözleri

Birilerini etkilemek istiyorsanız kullandığınız sözcüklere dikkat etmelisiniz. En kalbe dokunan filmler, en güzel kitaplar ya da en iç ısıtan anılar hep etkili sözcüklerle bağlantılıdır. Kimi zaman hayatınızı değiştirmek için etkileyici sözler sizi tetikler, kimi zaman sözcükler sayesinde fırsatlar yakalarsınız. Kelimeler sadece iletişim için değildir, aynı zamanda sizi iyileştirir ve büyütür. Sizler için en beğenilen etkileyici sözler hakkında bir derleme yaptık.

En Etkileyici Sözler

Yaşanmışlıkların yarattığı en anlamlı ve etkileyici sözler listesine Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri ile başlayalım:

  • "Bende gördüğün her şey babamla başlar." (Yusuf Atılgan)

  • Altın çamura düşse de değerini kaybetmez.

  • Büyük işleri başaramayanlar küçük işlerin içinde boğulurlar.

  • Hayat ve aşklar bıkılacak kadar uzun değildir. Can sıkıntısı bile bir lükstür.

  • Mutluluk bir ağaç gölgesidir, hayatın arada dinlenmen için sunduğu ama hep seninle kalamayan.

Etkileyici Özlü Sözler

Etkileyici özlü sözler, hayatın birçok anında gerekli mesajı vermesiyle iletişimde büyük kolaylık sağlar.

  • Mutlu olmayı ne kadar istersen, gözünün önündekini göremez olursun; mutluluk senden kaçar.

  • Yolunda hiçbir engeli kalmadığını düşünen kişinin düşüşü o an başlar.

  • Kötü olan hatalar değil, onları saklamak.

  • Kahramanlara değil kahramanlara gerek kalmamasına ihtiyacımız var.

  • "Kötü kader diye bir şey yoktur, 21. yüzyıl vardır." (José Saramago)

    • Etkileyici Aşk Sözleri

    En etkileyici sözler deyince akla kaçınılmaz olarak aşk geliyor. İşte etkileyici aşk sözleri örnekleri:

    • Seni sevdiğime inan, inanmak kalbini çağıracak.

    • Hiç görmeden bildiğim, görünce tanıdığım insansın.

    • Benimkisi de ağır işçilik, 24 saat seni düşünüyorum.

    • Derdim sensen dermana ne gerek var?

    • Aşk bulaşıcıdır, onunla beraberken aldığın nefese bile aşık olursun.

    • Seni hep seveceğim, ölümümden sonra bile.

    • En güzel ayna kendimi görebildiğim gözlerindir.

    • Çocukluğumun sokakları kadar yakınsın bana. Öyle içten öyle samimi.

    • Seni her gün yeniden tanıyor, her gün yeniden aşık oluyorum.

    • "Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz: İki başımız var, bir tek bedenimiz.

    • Ne kadar dönersem döneyim çevrende: Er geç baş başa verecek değil miyiz?" (Ömer Hayyam)

    Kısa Etkileyici Sözler

    Lafı fazla uzatmadan karşı tarafa etkili bir mesaj vermek için kısa etkileyici sözlerden faydalanabilirsiniz:

    • İnsan odun mu ki, kırılınca ses çıkarsın?

    • Merhametten maraz doğar.

    • Doğruyu söyle ki hiçbir şeyi hatırlaman gerekmesin.

  • Bütün hayallerin gerçek olabilir, yeter ki cesaretini kaybetme.

  • Zamandan güzel hediye yoktur.

  • Öyle biri gelmeli ki, giden herkese teşekkür et.

  • Ne için gittiğini bilmiyorsan nereye gittiğinin de bir önemi kalmaz.

    • Etkileyici Damar Sözler

    Bazen öyle bir olayla karşılaşırsınız ki kelimelerin kifayetsiz kaldığını düşünürsünüz. Aslında kalmaz, işte o anda kullanabileceğiniz etkileyici damar sözler:

    • Yaşamak nefes alıp vermekten çok daha fazlasını gerektirir. Hapsetme kendini karanlıklara.

    • O güzel bakışlar sadece bana bakıyor sanıyordum, meğer bu sadece benim dileğimmiş.

    • Sevdiğin kadar sevilirsin derken kafan mı güzeldi?

    • İnsanların işine yaramadığın zaman senin değiştiğini söylerler.

    • Yalnız kalırsan eğer şunu düşün: "Döneceğim her yeri kendi ellerimle yıktım."

    • Gemilerin batması hiç acıtır mı denizin canını?

    • Birinin kişiliğini öğrenmek istiyorsan, kendinden güçsüze nasıl muamele ettiğine bak. Gücü yetmeyeni bile bile ezenler ezilmeyi hak eder.

    • Zor günler de gelmese dostumu düşmanımı tanıyamam.

    • Canı yanandan kork. O seni yenmesini öğrenmiştir.

    • Olursa ne güzel olur, olmazsa da alışkınım zaten.

    Etkileyici Uzun Sözler!

    Şimdiye kadar hep kısa etkileyici sözler listesi yaptık. Ancak kimi zaman da derdinizi bir cümle ile anlatamazsınız, yetmez. İşte o anlarda size iyi gelecek bazı etkileyici uzun sözler:

    • Sana aşık olmamın bir nedeni yok. Neden aramak kalbi uzaklaştırır, mantığı çağırır. En kötüsü seni sıradanlaştırır. Seni sen olduğun için seviyorum, tek sebep bu.

    • O an seni son kez göreceğimi bilebilseydim keşke. Yüzünün her ayrıntısını, bana bakışını, konuşmanı, gülüşünü aklıma kazırdım. Şimdi ise seni unutmayı öğrenmemi istiyorsun. Yine de merak ediyorum, sen iyi misin?

    • Başımıza gelenleri hak ettiğimizi düşünmek için binbir türlü sebep ararız. Başkasına gösterdiğimiz şefkati kendimizden esirgeriz, hatta başkaları da gelip "Hak ettin" desin isteriz. İnsanın en kolay suçlayabileceği insan yine kendisidir. Bu yüzden suçluluk denizinde boğulmaya hazırız.

    • Sözcükler bir öykü kurar, biz birbirimize o öykülerle bağlanırız. Öykülerimize inandığımız sürece birbirimizle kalırız. Güzel anıların farkı da bizi birbirimize bağlayabilme gücünde yatar. Belki o öyküyü bile unuturuz, ama öyküyü anlatan ölünceye kadar bizimle kalır.

    • Bir insan sizin her şeyiniz olamaz, olmamalı da. Sizin yaşamınıza eklenebilir, size değer katabilir, zorluklarda elinizi tutabilir. Ancak siz ona dönüştüğünüzü söylüyorsanız artık siz olmazsınız. En iyisi birbirine eşlik etmekten hiç bıkmayan iki elma olmaktır, bir elmanın iki yarısı değil.

  • Yalnız kaldıysan yüzünü dünyaya dön.Güçsüz kaldıysan kendi içine dön. Sen istemeden hiç kimse seni zorluklardan kurtaramaz, imdat deyip çağırdığın insanın senin güçsüzlüğünü kendi menfaatine çevirip çevirmeyeceğini bilemezsin. Kendine güven, bir ağaç gibi kök salmayı öğren ki rüzgarlara dayanabilesin.

    • Etkileyici Özlem Sözleri

    Aşktan bahsedip hasreti atlamak olmaz. İşte vurucu ve etkileyici özlem sözleri:

    • Uykumdan bile seni özleyerek kalkıyorum.

    • Sen bana küçücük bir ihtimal ver, ben seni bin yıl bile beklerim.

    • Niye böyle uzun bu yollar?

    • Sevgileri erteleme, özlediysen koş ardından.

    • Derin hasretimin içinde kayboldum, gel kurtar beni.

    • Sana olmadıkça özlemin de bir anlamı yok.

    • Sonunda kavuşmak varsa hepsine değecek.

    • Hani derler ya kuş kanadı kalem olsa, yetmez. Hasretim öyle uçsuz bucaksız.

    • Şimdi bana tek bir dilek hakkı verseler, bir daha hiç ayrılmamayı isterdim.

    • "Biri ölür üzülmezsiniz. Sonra sandalyeye asılı hırkasını görürsünüz, o hırkanın duruşu kalbinize oturur." (Nuri Bilge Ceylan)
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