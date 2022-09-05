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Etkili eş anlamlısı nedir? Etkili kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.09.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, gelişimi bakımında oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Bu gelişim sırasında birçok dilden etkilenmiştir. Başka dillerden kelimeler geçmesinin yanı sırra bazı kelimeler Türkçenin eski dönemlerinden beri korunur. Türkçe kökenli bir kelime olan etkili kelimesinin eş anlamı nedir?

Etkili eş anlamlısı nedir? Etkili kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etkili kelimesi, Eski Türkçedeki "ét-" fiilinden gelir. Etkili kelimesinin ek dizilimi "et- > et+ki > et+ki+li" şeklindedir. Düzenlemek, işlemek, yarar kılmak anlamına gelen "ét-" fiiline Yeni Türkçe +g(U) ekinin eklenmesiyle etki kelimesi oluşmuştur. Etkili kelimesiyse "etki" kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Sıfat olarak kullanılan etkili "bir kişiyi, grubu veya olayı etkileme gücü bulanan ya da etkisi olan" anlamına gelmektedir.

Etkili eş anlamlısı nedir?

Etkili kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Ancak bazı eş anlamlı kelimeler, mecaz olarak eş anlamlıdır. Bunlar şu şekildedir:

  • Aktif
  • Canlı
  • Dokunaklı
  • Güçlü
  • Keskin
  • Kuvvetli
  • Müessir
  • Tesirli
  • Yanık
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Etkilinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Filmin en tesirli yerinde birden gülmeye başladı.
  • Dokunaklı kitaplar yazabilmek onun en iyi yeteneğiydi.
  • Veda ederken müessir sözler söyledi.
  • Dokunaklı biri olup olmadığını sordu.
  • Ona olan aşkı çok yanık şiirler yazmasını sağlamıştı.
  • Yazı yazma yeteneğini o kadar aktif kullanıyordu ki bundan para kazanmaya bile başlamıştı.
  • Bakışları o kadar canlıydı ki gözlerimi ondan alamadım.
  • O denli güçlü bir nefret duygusu vardı ki halasına karşı, yıllardır görüşmemişti.
  • Masanın başındaki adamın keskin bakışlarını ve sözlerini çok sevmişti.
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