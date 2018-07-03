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Etkisini kimse bilmiyordu! Sakız yutarsanız bakın ne oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Sakız yuttuğunuz anda vücudunuzda neler olduğunu biliyor muydunuz? Biz de etkilerinin bu kadar çok olacağını tahmin edemezdik...

Etkisini kimse bilmiyordu! Sakız yutarsanız bakın ne oluyor

Yutulan sakız midede yemekler gibi kolay bir şekilde sindirilemez. Sindirilmesi oldukça zordur.

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Sakızın kıvam alması için kullanılan madde kauçuk tabanıdır. Bütil adı verilen bu sentetik madde basketbol topu yapımında da kullanılır.

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Kauçuk ham maddesi nedeniyle yuttuğunuz an sindirim kanalı boyunca mideye top halinde ulaşır.

Mide asidinin fayda etmediği sakızın sadece bir kısmı öğütülebiliyor. Parçalanmayan kısım ise bağırsaklar aracılığı ile vücuttan atılıyor.

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Sindirim sisteminin tüm etkisine rağmen, sakızın ancak bir kızmı öğütülebilir. Parçalanmayan kısım da bağırsaklarla vücuttan atılır.

Yutulan sakızı vücut bir şekilde dışarı atıyor fakat yine de çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü sakız yutulduğunda nefes borusuna kaçabilir ve boğulmanıza sebep olabilir.

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sakız yutmak sakız

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