Etli lahana sarması nasıl yapılır? MasterChef etli lahana sarması tarifi nedir? Etli lahana sarması malzemeleri neler?

MasterChef etli lahana sarması ekranları başında yarışma programını izleyen çok sayıda seyircide merak uyandırmayı başardı. Kaptanlar düellosunda Uğur ve Sefa'nın en başarılı şekilde yapmak için büyük bir çaba gösterdiği etli lahana sarması yemeği izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle şeflerin ekşisine de dikkat edilmesini vurguladığı yemek ile ilgili olarak püf noktaları oldukça merak ediliyor. İşte yanında yoğurt ile servis edilen ve Türk mutfağının en eşsiz yemeklerinden bir tanesi olan bu yemekle ilgili tüm detaylar...



ETLİ LAHANA SARMASI MALZEMELERİ

1 tane orta boy lahana

2 tane kuru soğan

Yarım ya da 1 çay bardağı kadar sıvı yağ

1,5 çorba kaşığı kadar domates salçası

3 çorba kaşığı kadar kavrulmuş kıyma

1 su bardağı kadar pirinç

Yarım su bardağı kadar bulgur

1 çay kaşığı kadar toz şeker

Tuz

2 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber

Karabiber

Toz nane

ETLİ LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

Etli lahana sarması tarifi için ilk olarak lahanalar yaprak yaprak ayrılıyor ve derin bir tencerenin içerisine su konularak 1-2 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilip kaynatılıyor. Sonrasında lahana yaprakları haşlanması amacıyla kaynar suyun içerisine bırakılıyor. Rengi değiştikten sonra bir süzgeç yardımıyla tencereden alınıyor. Haşlanan lahanaların suyu süzülürken bir yandan da iç harcı hazırlanıyor.

İç harcı için tencerenin içerisine sıvı yağ ve yemeklik olarak doğranmış olan soğanlar konuluyor. Soğanlar kavrulduktan sonra içerisine kıyma ile salça ilave ediliyor. 10 dakika boyunca iç harcı kavruluyor. Etli lahana sarması yapılışı ile ilgili olarak özellikle kıymanın iyi bir şekilde erimesine dikkat etmek gerekiyor. Ardından içine baharatlar, toz şeker ve tuz ekleniyor. İsteğe göre içerisine pirinç ya da bulgur da ekleniyor. Su da eklendikten sonra iyice suyunu çekene dek pişiriliyor.