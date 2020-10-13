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Etli lahana sarması nasıl yapılır? MasterChef etli lahana sarması tarifi nedir? Etli lahana sarması malzemeleri neler?

13.10.2020 00:02 | Son Güncelleme:
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Etli lahana sarması nasıl yapılır? MasterChef etli lahana sarması tarifi nedir? Etli lahana sarması malzemeleri neler?

MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlar düellosunda kırmızı ve mavi takımın kaptanları kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. Şeflerin istediği etli lahana sarması yemeğini en iyi şekilde yapmak için tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar yemeğin de merak edilmesine neden oldu. Peki, etli lahana sarması nasıl yapılır? Etli lahana sarması malzemeleri neler? Etli lahana sarması tarifi nedir? İşte detaylar...

MasterChef etli lahana sarması ekranları başında yarışma programını izleyen çok sayıda seyircide merak uyandırmayı başardı. Kaptanlar düellosunda Uğur ve Sefa'nın en başarılı şekilde yapmak için büyük bir çaba gösterdiği etli lahana sarması yemeği izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle şeflerin ekşisine de dikkat edilmesini vurguladığı yemek ile ilgili olarak püf noktaları oldukça merak ediliyor. İşte yanında yoğurt ile servis edilen ve Türk mutfağının en eşsiz yemeklerinden bir tanesi olan bu yemekle ilgili tüm detaylar...
Etli lahana sarması nasıl yapılır? MasterChef etli lahana sarması tarifi nedir? Etli lahana sarması malzemeleri neler?

ETLİ LAHANA SARMASI MALZEMELERİ

  • 1 tane orta boy lahana
  • 2 tane kuru soğan
  • Yarım ya da 1 çay bardağı kadar sıvı yağ
  • 1,5 çorba kaşığı kadar domates salçası
  • 3 çorba kaşığı kadar kavrulmuş kıyma
  • 1 su bardağı kadar pirinç
  • Yarım su bardağı kadar bulgur
  • 1 çay kaşığı kadar toz şeker
  • Tuz
  • 2 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber
  • Karabiber
  • Toz nane

ETLİ LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

Etli lahana sarması tarifi için ilk olarak lahanalar yaprak yaprak ayrılıyor ve derin bir tencerenin içerisine su konularak 1-2 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilip kaynatılıyor. Sonrasında lahana yaprakları haşlanması amacıyla kaynar suyun içerisine bırakılıyor. Rengi değiştikten sonra bir süzgeç yardımıyla tencereden alınıyor. Haşlanan lahanaların suyu süzülürken bir yandan da iç harcı hazırlanıyor.

İç harcı için tencerenin içerisine sıvı yağ ve yemeklik olarak doğranmış olan soğanlar konuluyor. Soğanlar kavrulduktan sonra içerisine kıyma ile salça ilave ediliyor. 10 dakika boyunca iç harcı kavruluyor. Etli lahana sarması yapılışı ile ilgili olarak özellikle kıymanın iyi bir şekilde erimesine dikkat etmek gerekiyor. Ardından içine baharatlar, toz şeker ve tuz ekleniyor. İsteğe göre içerisine pirinç ya da bulgur da ekleniyor. Su da eklendikten sonra iyice suyunu çekene dek pişiriliyor.

Etli lahana sarması yapımı ile ilgili olarak yaprakları sarma aşaması da oldukça önemli. Öncelikle sert damarlar bıçakla kesiliyor. Genellikle iç harcı konulduktan sonra ince uzun şekilde sarma işlemi yapılıyor. Tüm sarmalar hazır olduktan sonra tencereye diziliyor. Ocağa koymadan evvel sarmaların üstüne de bir miktar sıvı yağ gezdiriliyor. Tencereye ise yarısını geçecek biçimde su ilave ediliyor. Kısık ateşte kaynayana kadar sarmalar pişiriliyor. Ardında etli lahana sarması yoğurt ile beraber servis ediliyor.

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