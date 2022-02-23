Etli pilav sevenler buraya: Sivas'tan Divriği pilavı tarifi

İçerisindeki dana veya kuzu eti, nohut, badem, kuş üzümü gibi yiyecekler, tarifi bir ana yemek haline dönüştürüyor. Dolayısıyla yanında hafif yemekler tüketmeniz doymanıza yetiyor da artıyor bile! Nohut ve etin harika birleşiminin pirince eşlik etmesiyse hem akıllarda hem damaklarda kalmasını sağlıyor. Pilavın salatayla olan muazzam uyumu, onları yemek sofrasında da ayırmıyor. Bu birlikteliğin ünü Sivas'ı da aşıp ülkenin dört bir yanına yayılıyor. İşte o dillere destan Divriği pilavı tarifi...

DİVRİĞİ PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

300 gram dana veya kuzu kuşbaşı

1 çay bardağı kabuğu ayıklanmış badem

2 su bardağı pirinç

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz şeker

PİLAVIN DIŞINI KAPLAMAK İÇİN

200 gram tel kadayıf

2 çorba kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

İlk olarak dana etini az bir suyla düdüklü tencerede yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Pişen etleri az bir yağda kavurun.

Kuzu eti kullanırsanız tavada 15 dakika kavurmanız yeterli olacak.

Daha sonra bir tencerede sıvı yağ ile bademleri kavurun.

Yıkadığınız pirinçleri bademlerin üzerine ekleyip kavurmaya devam edin.

Kavrulan pirinç ve bademlere sırasıyla karabiber, yenibahar, tarçın, tuz ve şekeri ekleyin.

Sıcak suda beklettiğiniz kuş üzümünü ve haşlanmış nohudu da ekleyin.

Son olarak üzerini hafif geçecek kadar sıcak su koyup kısık ateşte pişirin.

Pilav pişerken kontrol edin. Suyu yeterli değilse azar azar ekleyebilirsiniz.

Pilav piştikten sonra dinlendirin.

Dinlenen pilava haşladığınız eti ilave edin.

Kadayıfı, tereyağı ile yağladığınız yuvarlak borcamın tabanına elinizle açarak yayın.

Küçük bir tavada erittiğiniz tereyağını kadayıfın her tarafına gelecek şekilde dökün ve karıştırın.

Daha sonra kadayıfa bastırarak kenarlara taşmasını sağlayın.

Orta kısma pilavı dökün ve üzerini kenarlardaki kadayıfla kaplayın.

Son olarak önceden ısıtılmış 200 derece fırında kadayıflar kızarana kadar pişirin.

Porsiyonlara ayırdığınız kadayıf kaplı pilavın üzerine maydanoz serpebilir, yanına patates püresi ekleyerek sunum yapabilirsiniz.



