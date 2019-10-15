YEMEK

Etli pırasa yemeği tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 15.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

Etli pırasa yemeği ile doyurucu ve lezzetli bir öğün geçirmeniz mümkün. Etli pırasa yemeği tarifi oldukça pratiktir. Gerekli malzemeleri bir araya getirmek ve tarifin adımlarını uygulayarak kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte etli pırasa yemeği tarifi ve etli pırasa yemeğinin kalori oranı.

Etli pırasa yemeği tarifi

Kış mevsiminin temel sebzelerinden olan pırasa, son derece sağlıklı bir gıdadır. İçindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hal böyle olunca taze pırasayı farklı şekilde pişirmek istedik ve bugün sizlerle etli pırasa yemeği tarifini paylaşacağız. Dilerseniz et yerine kıyma kullanarak da hazırlayabilirsiniz.

ETLİ PIRASA YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Yarım kilo kuşbaşı et
Bir adet soğan
2 adet havuç
5 adet pırasa
3 yemek kaşığı zeytinyağı
500 ml sebze suyu

HAZIRLANIŞI
Zeytinyağında etleri soteleyin.
Ardından yemeklik doğradığınız soğanları, orta uzunlukta kestiğiniz pırasaları ve halka şeklinde dilimlediğiniz havuçları tencereye ekleyin ve sebzelerle birlikte eti 5 dakika kavurun.
Ardından tuzu ve sebze suyunu ilave edip kısık ateşte bir saat pişirin. Afiyet olsun.

ETLİ PIRASA YEMEĞİ KALORİ ORANI NEDİR?
Bir porsiyonu 156 kaloridir. Besleyici bir kış sebzesi olan pırasayı ana öğünlerinizde bir tabak tüketebilirsiniz.

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