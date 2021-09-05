SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Eto'o federasyon başkanlığına aday oluyor

Eto'o federasyon başkanlığına aday oluyor

05.09.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samuel Eto'o ülkesi Kamerun'un Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı ancak yıldız ismin önünde ciddi bir engel olduğu sonradan ortaya çıktı.

Eto'o federasyon başkanlığına aday oluyor

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun ülkesinde federasyon başkanlığına aday olduğu futbol dünyasında geniş yankı buldu.

Yaptığı Madagaskar gezisi sırasında başkan adaylığını açıklayan Samuel Eto'o Kamerun ve Afrika'da futbol adına yapılacak çok şey olduğunu belirterek görev almak istediğini söylemişti ancak önünde ciddi bir engel olduğu sonradan anlaşıldı.

ADAY OLMASINA ENGEL ÇIKABİLİR

Eto'o ülkesine federasyon başkanı olarak hizmet etmek için doğru zaman olduğunu belirterek adaylığını açıklasa da önünde bir engel olabileceği belirtiliyor. Mevcut Kamerun Federasyonu'nun seçim komisyonu başkanı Gilbert Schlick'e göre çifte vatandaşlığı olan Samuel Eto'o'nun kurallar gereği başkan adayı olamayacağını belirtti.

Samuel Eto'o Barcelona'da forma giydiği dönemde İspanya'da 5 yıl çalışma vizesi süresini tamamladıktan sonra İspanyol vatandaşlığı da alarak çifte pasaport sahibi olmuştu.

(SPORX)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladıBeşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
PARTNERHadise'den "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına yanıtHadise'den "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına yanıt
Sırbistan'ı 3-1 mağlup eden İtalya, Avrupa şampiyonu olduSırbistan'ı 3-1 mağlup eden İtalya, Avrupa şampiyonu oldu
Anahtar Kelimeler:
Kamerun Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

''Daha ateşli fotoğraflar paylaşacağım''

''Daha ateşli fotoğraflar paylaşacağım''

İkinci yarı yetti! Sonradan açıldık

İkinci yarı yetti! Sonradan açıldık

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.