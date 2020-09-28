Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Eugene Green maske takmayı reddedince San Sebatian Film Festivali’nden atıldı

Eugene Green maske takmayı reddedince San Sebatian Film Festivali’nden atıldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yönetmen Eugene Green, Atarrabi Mikelats filmiyle katıldığı San Sebatian Film Festivali’nden maske takmayı reddettiği için atıldı.

Eugene Green maske takmayı reddedince San Sebatian Film Festivali’nden atıldı

18 Eylül'de başlayan San Sebastian Film Festivali, olaylı bir şekilde devam ediyor. Festival ekibinden gelen açıklamaya göre, Fransız kökenli Amerikalı yönetmen Eugene Green, koronavirüs nedeniyle takılması zorunlu olan maskeleri festival süresince takmayı reddetti. Bunun üzerine yetkililer Green'i festivalden kovmak durumunda kaldı.

La Sapienza, La Monde Vivant, En Attendant Les Barbares gibi yapımların yönetmen koltuğuna oturan Fransız yönetmen Eugene Green, San Sebastian Film Festivali'nden güvenlik gerekçesiyle atıldı.

photoshot.eugenegreen_16_9_1601122056

Beyazperde'nin haberine göre; Atarrabi & Mikelats filmiyle festivale katılan yönetmen, açıklamalara göre corona virüs tedbirleri kapsamında takılması zorunlu olan maskeleri takmayı reddetti.Bunun üzerine yetkililer Green'i festivelden atmak zorunda kaldı.

San Sebastian Film Festivali'nden şu resmi açıklama geldi: "Yönetmen Eugene Green'e festival ekibi beş kez maske takmasını ve maskeyi doğru şekilde takmasını talep etti. Sonunda yönetmenin iş birliğine gitmeyi reddetmesi nedeniyle festival yönetimi sinemayı terk etmesini söyledi. İki Basque polisi ona şikayetin işleme alınacağını ve bunun için para cezası alabileceğini bildirdi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı!ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı!
Rick Grimes, The Walking Dead'e ne zaman geri dönüyor? Rick Grimes, The Walking Dead'e ne zaman geri dönüyor?
Cannes'da gösterilen BDSM temalı filmden olay yaratan fragman Cannes'da gösterilen BDSM temalı filmden olay yaratan fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Virüsü alt eden yapım! 2020'nin rekortmen filmi vizyona giriyor
Virüsü alt eden yapım! 2020'nin rekortmen filmi vizyona giriyor
Gaza basıldı: Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihi belli oldu!
Gaza basıldı: Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihi belli oldu!
Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'
Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'
Sega’nın sevilen oyunu beyaz perde için hazırlanıyor
Sega’nın sevilen oyunu beyaz perde için hazırlanıyor
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Slyvester Stallone öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya karıştı!
Slyvester Stallone öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya karıştı!
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Matrix’le ilgili büyük sır çözüldü! Sadece sabit hatlı telefonları kullanıyordu...
Matrix’le ilgili büyük sır çözüldü! Sadece sabit hatlı telefonları kullanıyordu...
Sega, sevilen oyunu Yakuza’nın filmini çekmeye hazırlanıyor
Sega’nın sevilen oyunu beyaz perde için hazırlanıyor
The Walking Dead hayranları bu sorunun cevabını arıyor: 'Rick Grimes filmi çekilecek mi?'
Rick Grimes, The Walking Dead'e ne zaman geri dönüyor?
Sekiz Yüz (The Eight Hundred), 2020’nin en çok hasılat elde eden filmi oldu
Virüsü alt eden yapım! 2020'nin rekortmen filmi vizyona giriyor
Jada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildi
Jada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildi
Yüzüklerin Efendisi'nin başrol oyuncusundan Marvel'a gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'
Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.