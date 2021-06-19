EURO 2020'de gruptan nasıl çıkarız? İşte o ihtimal

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubunda yer alan Milli Takım düşünülen aksine kötü bir başlangıç yaptı ve EURO 2020’de 2 maçta 2 mağlubiyet alarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

Türkiye’nin A grubunda 2. olma ihtimali ortadan kalkarken, merak edilen konulardan biri de Milli Takımın en iyi 4 grup üçüncüsünün bir üst tura çıkacağı turnuvada bu takımlar içerisinde yer alıp almayacağı oldu.

Türkiye’nin yer aldığı EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

Türkiye’nin gruptan çıkabilmek için tek şansı en iyi 4 grup üçüncüsünün üst tura çıkacağı takımlar arasında yer almak.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN NELERE BAKILACAK?

En çok puan toplayana

Gol averajına

Atılan gol sayısına

Fair-Play puanına

Elemeler genel sıralama

Türkiye’nin en iyi 3. olabilmesi için gruptaki son maçı olan İsviçre karşılaşmasında galibiyet alması yetmeyecek. Milli Takım galibiyet alsa da gruptan çıkabilmek için en iyi üçüncülük yarışında olan diğer rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

EURO 2016'DA YETMEMİŞTİ

Bizim, İsviçre'yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor. Yine 24 takımla oynanan EURO 2016 finallerinde D Grubu'nda Hırvatistan ve İspanya yenilgileri sonrası işimiz son maça kalmıştı. Çekler'i 2-0 yenmemize rağmen -2 averajla tüm gruplardaki 6 üçüncü ülke arasında 5. olarak eve dönmüştük.