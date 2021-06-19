EURO 2020'de gruptan nasıl çıkarız? İşte o ihtimal

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubunda yer alan Milli Takım düşünülen aksine kötü bir başlangıç yaptı ve EURO 2020’de 2 maçta 2 mağlubiyet alarak gruptan çıkma şansını zora soktu.
Türkiye’nin A grubunda 2. olma ihtimali ortadan kalkarken, merak edilen konulardan biri de Milli Takımın en iyi 4 grup üçüncüsünün bir üst tura çıkacağı turnuvada bu takımlar içerisinde yer alıp almayacağı oldu.
Türkiye’nin yer aldığı EURO 2020 A Grubu puan durumu
1- İtalya / 6 puan
2- Galler / 4 puan
3- İsviçre / 1 puan
4- Türkiye / 0 puan
Türkiye’nin gruptan çıkabilmek için tek şansı en iyi 4 grup üçüncüsünün üst tura çıkacağı takımlar arasında yer almak.
En çok puan toplayana
Gol averajına
Atılan gol sayısına
Fair-Play puanına
Türkiye’nin en iyi 3. olabilmesi için gruptaki son maçı olan İsviçre karşılaşmasında galibiyet alması yetmeyecek. Milli Takım galibiyet alsa da gruptan çıkabilmek için en iyi üçüncülük yarışında olan diğer rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.
Bizim, İsviçre'yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor. Yine 24 takımla oynanan EURO 2016 finallerinde D Grubu'nda Hırvatistan ve İspanya yenilgileri sonrası işimiz son maça kalmıştı. Çekler'i 2-0 yenmemize rağmen -2 averajla tüm gruplardaki 6 üçüncü ülke arasında 5. olarak eve dönmüştük.
D Grubu'nda ikinci maçlar sonrası Hırvatistan ve İskoçya 1 puanla 3 ve 4. sıraları paylaşıyor. Hırvatistan'ın Çekya karşısında, İskoçya'nın da İngiltere karşısında puan kaybetmesi son maçlar öncesi umuduruzu az da olsa artırdı. F Grubu'nda da yine aynı şekilde Almanya ve Macaristan'ın henüz puanı bulunmuyor. Almanya ikinci maçını Portekiz'le, Macaristan ise Fransa'yla oynayacak. Bu iki ekibin de puan kaybetmesi durumunda son maçlar öncesi gruplardaki en iyi üçüncüler arasına girerek çıkma ihtimalimiz artacak.
A Milli Takım, son hafta maçında İsviçre karşısında kazanıp puanını 3 yaparsa ve Hırvatistan ile İskoçya berabere kalırsa her iki takım da 2'şer puanda kalacağı için Bizim Çocuklar, puan farkıyla bir rakibini devre dışı bırakabilir.
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