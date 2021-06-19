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EURO 2020'de gruptan nasıl çıkarız? İşte o ihtimal

19.06.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye EURO 2020’ye İtalya mağlubiyeti ile başlamıştı. Bakü’de gruptaki 2. maçına Galler karşısında çıkan ay-yıldızlılar sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı. Turnuvada gol atmayı başaramayan Milliler grupta -5 averaj ile son sırada bulunuyor. Peki, Türkiye, EURO 2020’de gruptan nasıl çıkar?

EURO 2020'de gruptan nasıl çıkarız? İşte o ihtimal

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubunda yer alan Milli Takım düşünülen aksine kötü bir başlangıç yaptı ve EURO 2020’de 2 maçta 2 mağlubiyet alarak gruptan çıkma şansını zora soktu.
Türkiye’nin A grubunda 2. olma ihtimali ortadan kalkarken, merak edilen konulardan biri de Milli Takımın en iyi 4 grup üçüncüsünün bir üst tura çıkacağı turnuvada bu takımlar içerisinde yer alıp almayacağı oldu.

Türkiye’nin yer aldığı EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

Türkiye’nin gruptan çıkabilmek için tek şansı en iyi 4 grup üçüncüsünün üst tura çıkacağı takımlar arasında yer almak.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN NELERE BAKILACAK?

  • En çok puan toplayana

  • Gol averajına

  • Atılan gol sayısına

  • Fair-Play puanına

  • Elemeler genel sıralama

Türkiye’nin en iyi 3. olabilmesi için gruptaki son maçı olan İsviçre karşılaşmasında galibiyet alması yetmeyecek. Milli Takım galibiyet alsa da gruptan çıkabilmek için en iyi üçüncülük yarışında olan diğer rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

EURO 2016'DA YETMEMİŞTİ

Bizim, İsviçre'yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor. Yine 24 takımla oynanan EURO 2016 finallerinde D Grubu'nda Hırvatistan ve İspanya yenilgileri sonrası işimiz son maça kalmıştı. Çekler'i 2-0 yenmemize rağmen -2 averajla tüm gruplardaki 6 üçüncü ülke arasında 5. olarak eve dönmüştük.

UMUDUMUZ AZ DA OLSA ARTTI

D Grubu'nda ikinci maçlar sonrası Hırvatistan ve İskoçya 1 puanla 3 ve 4. sıraları paylaşıyor. Hırvatistan'ın Çekya karşısında, İskoçya'nın da İngiltere karşısında puan kaybetmesi son maçlar öncesi umuduruzu az da olsa artırdı. F Grubu'nda da yine aynı şekilde Almanya ve Macaristan'ın henüz puanı bulunmuyor. Almanya ikinci maçını Portekiz'le, Macaristan ise Fransa'yla oynayacak. Bu iki ekibin de puan kaybetmesi durumunda son maçlar öncesi gruplardaki en iyi üçüncüler arasına girerek çıkma ihtimalimiz artacak.

EN ÖNEMLİ KARŞILAŞMA: HIRVATİSTAN-İSKOÇYA MAÇI

A Milli Takım, son hafta maçında İsviçre karşısında kazanıp puanını 3 yaparsa ve Hırvatistan ile İskoçya berabere kalırsa her iki takım da 2'şer puanda kalacağı için Bizim Çocuklar, puan farkıyla bir rakibini devre dışı bırakabilir.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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