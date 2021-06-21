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EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler

21.06.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de B ve C Grubu'ndan 4 maçla futbol şöleni devam ediyor.

EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler

EURO 2020'de heyecan 4 maçla devam edecek. B ve C Grupları'nda oynanacak 2'şer maçla bu gruplarda da sıralamalar belli olacak.

İşte günün programı

19.00 Ukrayna - Avusturya [Grup C]

Ukrayna'nın grubu ikinci sırada bitirmek için 1 puana ihtiyacı var ancak Andriy Shevchenko, 1 puan için oynamayı, "Bu mentaliteyle başarılı olamazsınız!" sözleriyle reddetti. Ukrayna'nın bu maçtaki en büyük kozu Yarmolenko olacak. Ukrayna futbolunun efsanesi olan hocası Shevchenko'nun 48 gol ve 13 asistlik gole katkı rekorunu 42 gol ve 21 asistle kırdı. Avusturya Teknik Direktörü Franco Foda da bu maçı finalleri olarak niteledi.

Muhtemel 11'ler

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

Avusturya: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, X. Schlager, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Arnautovic

19.00 Makedonya - Hollanda [Grup C]

Hollanda'nın liderliği, Makedonya'nın ise son sırada kalması garanti. Bu maç tamamen prestij anlamı taşıyor. Hollanda'da genç oyuncular Donyell Malen ile Ryan Gravenberch'in ilk 11'de aşlaması bekleniyor. Makedonya'da Goran Pandev'in ise son milli tmaç olacak. Daha önce Makedonya ile oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Hollanda, yine galibiyeti hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

Makedonya: Dimitrievski; S Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov, Ademi, Alioski, Bardi, Spirovski; Pandev, Elmas

Hollanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; F. de Jong, Gravenberch, Wijnaldum; Depay, Malen

22.00 Finlandiya - Belçika [Grup B]

Bu maç ne kadar mı büyük? Finlandiya'nın hocası Markku Kanerva, "Fin futbol tarihinin en önemli maçı" olarak nitelendirdi. Finlandiya kazanırsa son 16 turna kalacak ve ülke futbol tarihi için bir destan yazacak. Belçika ise ilk sırada bitirmeyi garantilemek istiyor. Bunun için de sadece 1 puan yeterli olacak. Ayrıca De Bruyne, Eden Hazard ve Witsel'in bu maçta ilk kez 11'de başlaması bekleniyor. EURO 2020 elemeleri ve EURO 2020'de oynadığı son 12 maçı kazanan Belçika, bu alanda ülke futbol tarihinin en uzun serisine sahip olarak bu maça çıkıyor.

Muhtemel 11'ler

Finlandiya: Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Kauko, Raitala; Pukki, Lod

Belçika: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, E. Hazard

22.00 Rusya - Danimarka [Grup B]

Danimarka, Belçika'ya karşı alkış toplayan bir performans sergilese de puanla tanışamadı. Parken'de oynanacak bu maçta Rusya'yla karşılaşacaklar. 3 puanı cebinde olan Rusya ise bu maça daha rahat çıkıyor. Rusya, Finlandiya'ya karşı kazanarak Avrupa futbol şampiyonalarındaki 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. 1992 Şampiyonu Danimarka ise galip gelerek 2004'ten sonra ilk kez gruplardan çıkmak için umutlanmak istiyor.

Muhtemel 11'ler

Danimarka: Schmeichel; Maehle, Kjaer, Christensen, Wass; Damsgaard, Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Cornelius, Braithwaite

Rusya: Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Mário Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Karavaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba

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