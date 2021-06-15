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EURO 2020'de 'ölüm grubu'nda dev maç! Fransa-Almanya kozlarını paylaşacak

15.06.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 F Grubu’nda ev sahibi olduğu son Avrupa Şampiyonası’nı finalde kaybeden ancak 2018 Dünya Kupası’nı kazanan Fransa, kendisi gibi bir dünya devi Almanya ile kapışacak. İşte 2 takımdaki son gelişmeler...

EURO 2020'de 'ölüm grubu'nda dev maç! Fransa-Almanya kozlarını paylaşacak

EURO 2020'nin en zorlu grubu başlıyor. Son iki Dünya Kupası'nın sahipleri Fransa ile Almanya, Münih'te kozlarını paylaşacak. İlkay Gündoğan'lı, Thomas Müller'li Panzerler ile Benzema ve Mbappe'li Horozlar'ın kapışması nefes kesecek. İşte Fransa ve Almanya cephesinde son durum...

FRANSA CEPHESİ

Fransa'da Karim Benzama 6 yıl sonra milli formayla sahalarda olacak.

Kurt Zouma'nın sahada olup olmayacağı ise maç saati yaklaşırken bellli olacak.

Benzama ve Griezmann'ın sakatlıkları Fransa cephesini üzmüştü ama Didier Deschamps, iki oyuncunun da oynayacağının sinyallerini verdi.

Olivier Giroud olağan şüpheli gibi dursa da bu ikiliye Kylian Mbappe'nin katılımıyla oluşacak bir hücum hattı izleyeceğiz. Kalede Hugo Lloris, önünde Raphael Varane ve Presnel Kimpembe'den oluşan bir savunma hattıyla Almanya'ya direnmek isteyen bir Fransa göreceğiz. Sağ bekte Benjamin Pavard, sol bekte de Lucas Hernandez'in sahada olması bekleniyor. Orta alanda ise N’Golo Kante, Corentin Tolisso ve Paul Pogba üçlüsü mücadele edeceğe benziyor. Tolisso yerine Adrien Rabiot'un sahada olması bekleniyor.

Benzema top çevirme ve alan açma konusunda çok yetenekli ve Fransa'yı sırtlayabilir. Benzama'ya Griezmann’ın özel yetenekleri de eklenince durdurulması zor bir hücum hattı ortaya çıkıyor.

Fransa'nın kadrosu incelendiğinde orta sahadan defansa, kanatlardan forvete kadar kusursuz görünüyor. Almanya'nın Avrupa Kupası'ndaki başarıları ortada ama Fransa şu anda Avrupa'nın en iyi kadrosu görüntüsü çiziyor.

Fransa’da, Mbappe,, Lucas Hernandez, Varane, Lemar, N’Golo Kante, Ben Yedder gibi formda yıldızlar dikkat çekerken, Real Madrid’i sırtlayan Karim Benzema 6 yıl sonra Milli takımda.

ALMANYA CEPHESİ

Avrupa Şampiyonasında 13. Kez boy gösterecek olan Almanya Milli takımı, turnuvaya en fazla katılan takım olmayı başarırken, 3 kez kupayı müzesine götürerek, İspanya ile birlikte bu kulvarda en fazla şampiyonluğu bulunan takım olmayı başardı.

Löw yönetimindeki Almanya, elemelerde attığı 30 gole karşılık, kalesinde sadece 7 gol gördü. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya, İlkay, Musiala , Neuer, Süle, Goretzka, Kimmich, Müller, Sane ve Gnabry gibi kendi takımlarında şampiyonluk yaşayan yıldızlarıyla formda

Avrupa Kupası'nda Almanya her zaman favori gösterilir ama işler bu kez farklı. Ölüm grubu olarak değerlendirilen bu grupta Almanya bu kez Fransa ve Portekiz'in gölgesinde kalıyor. Almanya'nın kadrosu incelendiğinde yaşlı bir kadrodan kurulu. Löw ile yolların ayrılacak olması ve kemik bir kadronun kurulamamış olması Fransa'nın şansını arttıran faktörler. Almanları güçlü kılan en önemli faktör ise savunma bölgesi.


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