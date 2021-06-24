EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de ilk tur heyecanı E ve F Grubu'nda oynanan dört maçla tamamlananırken, son 16'ya kalan takımlar da belli oldu. 6 grubu ilk iki sırada bitiren 12 takımın yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de tur biletini kaptı.
Fransa - İsviçre
ERKEN FİNAL: İngiltere - Almanya
Galler - Danimarka
İtalya - Avusturya
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz
Hırvatistan - İspanya
İsveç - Ukrayna
26 Haziran Cumartesi:
19.00: Galler-Danimarka
22.00: İtalya-Avusturya
27 Haziran Pazar:
19.00: Hollanda-Çekya
22.00: Belçika-Portekiz
28 Haziran Pazartesi:
19.00 Hırvatistan-İspanya
22.00 Fransa-İsviçre
29 Haziran Salı:
19.00: İngiltere-Almanya
22.00: İsveç-Ukrayna
-Türkiye
-Slovakya
-Macaristan
-Kuzey Makedonya
-Polonya
-İskoçya
-Rusya
-Finlandiya
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