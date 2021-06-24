EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de ilk tur heyecanı E ve F Grubu'nda oynanan dört maçla tamamlananırken, son 16'ya kalan takımlar da belli oldu. 6 grubu ilk iki sırada bitiren 12 takımın yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de tur biletini kaptı.

ERKEN FİNAL: İNGİLTERE-ALMANYA

Fransa - İsviçre

ERKEN FİNAL: İngiltere - Almanya

Galler - Danimarka

İtalya - Avusturya

Hollanda - Çekya

Belçika - Portekiz

Hırvatistan - İspanya

İsveç - Ukrayna

SON 16 EŞLEŞMELERİ VE MAÇ PROGRAMI:

26 Haziran Cumartesi:

19.00: Galler-Danimarka

22.00: İtalya-Avusturya

27 Haziran Pazar:

19.00: Hollanda-Çekya

22.00: Belçika-Portekiz

28 Haziran Pazartesi:

19.00 Hırvatistan-İspanya

22.00 Fransa-İsviçre

29 Haziran Salı:

19.00: İngiltere-Almanya

22.00: İsveç-Ukrayna

EURO 2020'YE VEDA EDEN TAKIMLAR:

-Türkiye

-Slovakya

-Macaristan

-Kuzey Makedonya

-Polonya

-İskoçya

-Rusya

-Finlandiya



