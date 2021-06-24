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EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

24.06.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de ilk tur heyecanı E ve F Grubu'nda oynanan 4 maçla sona erdi. Karşılaşmaların ardından son 16 biletini alan takımlar netleşti. 6 grubu ilk iki sırada bitiren 12 takımla beraber en iyi 4 grup üçüncüsü adını bir üst tura yazdırdı. Peki son 16 turunda eşleşmeler ne şekilde oluştu? İşte EURO 2020'de son 16'ya kalan takımlar ve eşleşmeler...

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de ilk tur heyecanı E ve F Grubu'nda oynanan dört maçla tamamlananırken, son 16'ya kalan takımlar da belli oldu. 6 grubu ilk iki sırada bitiren 12 takımın yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de tur biletini kaptı.

ERKEN FİNAL: İNGİLTERE-ALMANYA

Fransa - İsviçre
ERKEN FİNAL: İngiltere - Almanya
Galler - Danimarka
İtalya - Avusturya
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz
Hırvatistan - İspanya
İsveç - Ukrayna

EURO 2020 Portekiz 2-2 Fransa (Maç sonucu)EURO 2020 Portekiz 2-2 Fransa (Maç sonucu)

SON 16 EŞLEŞMELERİ VE MAÇ PROGRAMI:

26 Haziran Cumartesi:

19.00: Galler-Danimarka
22.00: İtalya-Avusturya

27 Haziran Pazar:

19.00: Hollanda-Çekya
22.00: Belçika-Portekiz

28 Haziran Pazartesi:

19.00 Hırvatistan-İspanya
22.00 Fransa-İsviçre

29 Haziran Salı:

19.00: İngiltere-Almanya
22.00: İsveç-Ukrayna

EURO 2020 Almanya 2-2 Macaristan (Maç sonucu)EURO 2020 Almanya 2-2 Macaristan (Maç sonucu)

EURO 2020'YE VEDA EDEN TAKIMLAR:

-Türkiye
-Slovakya
-Macaristan
-Kuzey Makedonya
-Polonya
-İskoçya
-Rusya
-Finlandiya

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Fransa Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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