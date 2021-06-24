EURO 2020 Portekiz 2-2 Fransa (Maç sonucu)

2020 Avrupa Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son hafta maçında Portekiz ve Fransa karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'daki ilk 45 dakikada penaltı noktasından gelen karşılıklı goller devrenin skorunu belirledi. Portekiz 31. dakikada Cristiano Ronaldo öne geçerken, 45+2' Karim Benzema Fransa'yı skora ortak etti.

POGBA'NIN HARİKA ŞUTU İKİNCİ YARIYA DAMGA VURDU

İkinci yarıya Fransızlar hızlı başladı. 48'de Paul Pogba'nın güzel pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Karim Benzema düzgün vuruşuyla takımını üstünlüğe taşıdı. 6 yıl sonra milli takıma dönen yıldız futbolcu, Thierry Henry ve Zinedine Zidane'den sonra hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası maçında iki gol kaydeden üçüncü isim oldu.

Maçın hakemi Mateu Lahoz karşılaşmada üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Jules Kounde'nin ceza sahası içinde elle oynaması sonrası topun başına geçen Cristiano Ronaldo 60. dakikada skoru 2-2 yaptı.

FRANSA-PORTEKİZ KOL KOLA, SON 16 TURUNDA

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda toplam 20 gole ulaşan Ronaldo, bu alanda Miroslav Klose'yi geride bırakarak zirveye yükseldi. Portekiz formasıyla son 45 maçta 48 gol kaydeden 36 yaşındaki yıldız, milli takım kariyerinin 109. golünü kaydederek, İranlı Ali Daei'nin 'milli takımda en çok gol atan oyuncu' rekoruna da ortak oldu.

Kalan dakikalarda skor değişmeyince nefes kesen maç 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Fransa grubunu lider, Portekiz ise üçüncü noklayarak son 16 turuna kaldı.



