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EURO 2020 Almanya 2-2 Macaristan (Maç sonucu)

24.06.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya, Macaristan ile berabere kaldı ve adını üst tura yazdırmayı başardı.

EURO 2020 Almanya 2-2 Macaristan (Maç sonucu)

EURO 2020 F Grubu maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve Almanya grup maçlarını zirvede tamamlamış oldu.

Karşılaşmaya Macaristan adeta sürpriz bir golle başladı. 11. dakikada Adam Szalai'nin golüyle öne geçen
Macaristan ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda etkisini artıran Almanya 58. dakikada Havertz'in golüyle maça eşitliği getirdi. 68. dakikada Schafer yeniden Macaristan öne geçti anca Goretzka 84'te eşitliği yeniden getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Macaristan'da Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu beraberliğin ardından Almanya puanını 4 yaptı ve grupta üçüncü oldu. Macaristan 1 puanla grubu son sırada tamamladı.

Almanya son 16 Turu'nda İngiltere ile Wembley'de karşılaşacak.

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