SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçında herkes Eriksen'i alkışladı

EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçında herkes Eriksen'i alkışladı

17.06.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Belçika maçı tarihi anlara sahne oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Danimarka'nın 10 numarası Christian Eriksen için tribünlerde dev bir pankart açıldı. O sırada hakem oyunu durdu ve iki takım futbolcuları da alkışlarıyla yıldız futbolcuya desteklerini gösterdi.

EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçında herkes Eriksen'i alkışladı

EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Eriksen'in sağlığı günden güne iyiye gidiyor. Yıldız futbolcunun rahatsızlandığı maçtan sonra turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkan Danimarka'da taraftarların açtığı pankart karşılaşmaya damga vurdu.

euro-2020-de-tarihi-anlar-danimarka-belcika-14207790_8819_m

HAKEM OYUNU DURDURDU

Danimarka taraftarları karşılaşmanın 10. dakikasında Eriksen için açtıkları pankartla yıldız futbolcuya destek verdi. Karşılaşmanın durduğu dakikalarda saha içinde hakem de dahil herkes Eriksen'e alkışlarla destek verdi.

euro-2020-de-tarihi-anlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day’de sizi neler bekliyor?Amazon Prime Day’de sizi neler bekliyor?
İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu!
Türkiye-Galler maçının dış basındaki yansımalarıTürkiye-Galler maçının dış basındaki yansımaları
Anahtar Kelimeler:
Danimarka Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

HDP: İzmir il binamız basıldı

HDP: İzmir il binamız basıldı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Taraftarı heyecanlandıran transfer listesi

Taraftarı heyecanlandıran transfer listesi

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Gattuso, Fiorentina'ya veda etti

Gattuso, Fiorentina'ya veda etti

Fenerbahçe'de 6 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de 6 isimle yollar ayrıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şenol Güneş neşteri vurdu! İşte kesik yiyen isimler

Şenol Güneş neşteri vurdu! İşte kesik yiyen isimler

Eriksen'den kötü haber geldi

Eriksen'den kötü haber geldi

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.