EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçında herkes Eriksen'i alkışladı

EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Eriksen'in sağlığı günden güne iyiye gidiyor. Yıldız futbolcunun rahatsızlandığı maçtan sonra turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkan Danimarka'da taraftarların açtığı pankart karşılaşmaya damga vurdu.

HAKEM OYUNU DURDURDU

Danimarka taraftarları karşılaşmanın 10. dakikasında Eriksen için açtıkları pankartla yıldız futbolcuya destek verdi. Karşılaşmanın durduğu dakikalarda saha içinde hakem de dahil herkes Eriksen'e alkışlarla destek verdi.





