EURO 2020 Elemeleri'nde 10 karşılaşma oynandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti. EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.
Belçika, Kevin De Bruyne'nin bir gol, 3 asistle yıldızlaştığı I Grubu maçında İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Konuk ekip Belçika'nın golleri, 9. dakikada Romelu Lukaku, 24. dakikada Thomas Vermaelen, 32. dakikada Toby Alderweireld ve 82. dakikada De Bruyne'den geldi.
Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçla sona erecek.
C GRUBU
Kuzey İrlanda-Almanya: 0-2
Estonya-Hollanda: 0-4
E GRUBU
Azerbaycan-Hırvatistan: 1-1
Macaristan-Slovakya: 1-2
G GRUBU
Slovenya-İsrail: 3-2
Polonya-Avusturya: 0-0
Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2
I GRUBU
İskoçya-Belçika: 0-4
San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4
Rusya-Kazakistan: 1-0
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