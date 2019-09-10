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EURO 2020 Elemeleri'nde 10 karşılaşma oynandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.09.2019 07:38 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri altıncı hafta mücadelesi, 4 grupta yapılan 10 karşılaşmayla devam etti.

EURO 2020 Elemeleri'nde 10 karşılaşma oynandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti. EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.

Belçika, Kevin De Bruyne'nin bir gol, 3 asistle yıldızlaştığı I Grubu maçında İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Konuk ekip Belçika'nın golleri, 9. dakikada Romelu Lukaku, 24. dakikada Thomas Vermaelen, 32. dakikada Toby Alderweireld ve 82. dakikada De Bruyne'den geldi.

Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçla sona erecek.

C GRUBU

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-2
Estonya-Hollanda: 0-4

E GRUBU

Azerbaycan-Hırvatistan: 1-1
Macaristan-Slovakya: 1-2

G GRUBU

Slovenya-İsrail: 3-2
Polonya-Avusturya: 0-0
Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2

I GRUBU

İskoçya-Belçika: 0-4
San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4
Rusya-Kazakistan: 1-0

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Anahtar Kelimeler:
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Hollanda Estonya ryan babel

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