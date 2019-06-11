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EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftası 12 maçla başladı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.06.2019 07:53 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 4. haftası, 12 maçla başladı.

EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftası 12 maçla başladı

EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde A, B, D, F ve G gruplarında 12 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İspanya, sahasında İsveç'i Ramos'un 64 (penaltıdan), Morata'nın 85 (penaltıdan) ve Oyarzabal'ın 87. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi.

Elemelerin 4. haftası, yarın C, E, H, I ve J gruplarında oynanacak 13 maçla tamamlanacak.

SONUÇLAR ŞÖYLE:

A Grubu
Çekya-Karadağ: 3-0

Bulgaristan-Kosova: 2-3

B Grubu
Ukrayna-Lüksemburg: 1-0

Sırbistan-Litvanya: 4-1

D Grubu
İrlanda Cumhuriyeti-Cebelitarık: 2-0

Danimarka-Gürcistan: 5-1

F Grubu
İspanya-İsveç: 3-0

Malta-Romanya: 0-4

Faroe Adaları-Norveç: 0-2

G Grubu
Polonya-İsrail: 4-0

Letonya-Slovenya: 0-5

Kuzey Makedonya-Avusturya: 1-4

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2020 avrupa futbol şampiyonası Oyarzabal ramos morata İspanya isveç

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