SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. EURO 2020 İspanya İsveç maçı ne zaman? İspanya İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 İspanya İsveç maçı ne zaman? İspanya İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

14.06.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı geçtiğimiz Cuma günü başladı. Futbolun başarılı isimlerinde İspanya, EURO 2020 için İsveç karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Luis Enrique yönetiminde yönetimindeki İspanya, İsveç maçını alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İsveç ise, futbol yıldızı İspanya karşısında elinden gelen her şeyi yapmayı planlıyor. Peki EURO 2020 İspanya İsveç maçı saat kaçta? İspanya – İsveç maçı hangi kanalda?

EURO 2020 İspanya İsveç maçı ne zaman? İspanya İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Tüm futbol severlerin heyecanla takip ettiği EURO 2020’de 14 Haziran günü İspanya ve İsveç karşı karşıya geliyor. 2008 – 2012 yıllarına damgasını vuran İspanya takımı, EURO 2016 ve 2018’de dünya kupasına ikinci turda veda etmişti. EURO 2020’de ise İspanya, kupanın sahibi olmak için kıyasıya bir mücadele vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Şampiyonası'nda 11'inci kez mücadele eden ve son üç turnuvanın ikisini kazanan İspanya, EURO 2020'ye galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

İSPANYA İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Haziran Pazartesi günü La Cartuja'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. İspanya İsveç maçı, TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.

1

İspanya - İsveç muhtemel 11'ler:
İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Llorente, Rodri, Pedri, Moreno, Torres, Morata
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Ber

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatı kolaylaştıran ürünlerHayatı kolaylaştıran ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Türkiye-Galler maçının hakemi belli olduTürkiye-Galler maçının hakemi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
İspanya İsveç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

İngiltere'de normalleşmenin 4. aşaması ertelenecek

İngiltere'de normalleşmenin 4. aşaması ertelenecek

Galler maçı öncesi kötü haber

Galler maçı öncesi kötü haber

İşte Eriksen'in son durumu

İşte Eriksen'in son durumu

F.Bahçe'de 3 yıllık imza

F.Bahçe'de 3 yıllık imza

Şenol Güneş'ten ilk 11'de 4 değişiklik

Şenol Güneş'ten ilk 11'de 4 değişiklik

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Cristiano Ronaldo rezil oldu!

Cristiano Ronaldo rezil oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.