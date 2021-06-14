EURO 2020 İspanya İsveç maçı ne zaman? İspanya İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Tüm futbol severlerin heyecanla takip ettiği EURO 2020’de 14 Haziran günü İspanya ve İsveç karşı karşıya geliyor. 2008 – 2012 yıllarına damgasını vuran İspanya takımı, EURO 2016 ve 2018’de dünya kupasına ikinci turda veda etmişti. EURO 2020’de ise İspanya, kupanın sahibi olmak için kıyasıya bir mücadele vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Şampiyonası'nda 11'inci kez mücadele eden ve son üç turnuvanın ikisini kazanan İspanya, EURO 2020'ye galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

İSPANYA İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Haziran Pazartesi günü La Cartuja'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. İspanya İsveç maçı, TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.

İspanya - İsveç muhtemel 11'ler:

İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Llorente, Rodri, Pedri, Moreno, Torres, Morata

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Ber



