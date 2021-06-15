EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı hangi kanalda olacak? İşte EURO 2020 A Grubu maç takvimi...

EURO 2020 A Grubu Türkiye Galler maçı için kısa bir süre kaldı. Grupta düzenlenen ilk maçta İtalya'ya 3-0 mağlup olan Milliler, ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelmek üzere hazırlanıyor. Kritik maçın nasıl sonuçlanacağı merak edilirken; Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta soruları da araştırılmaya başlandı. Peki EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman?

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'nda düzenlenecek olan ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Milliler, Galler ile kıyasıya bir maç perfomansı sergileyecek. Galler karşısında 3 puan elde etmek isteyen A Milli Takım, söz konusu maçı Azerbaycan'da oynayacak. Türkiye Galler maçı, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak ve 16 Haziran'da saat 19.00'da başlayacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

16 Haziran günü oynanacak olan Türkiye - Galler A Grubu 2. maçı, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı şekilde izlenebilecek ve maç şifresiz olacak.

EURO 2020 A GRUBU MAÇLARI NELER? İŞTE MAÇ TAKVİMİ...

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)



