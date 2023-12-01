SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. EURO 2024 KURA ÇEKİM TARİHİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Futbolseverler Türkiye'nin rakipleri için ekrana kilitlenecek

EURO 2024 KURA ÇEKİM TARİHİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Futbolseverler Türkiye'nin rakipleri için ekrana kilitlenecek

01.12.2023 15:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2024 kura çekimi tarihi ve saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. A Milli Takımı'mızın muhtemel rakipleri Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya. Elemelerde D Grubu'nu zirvede tamamlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı ikinci torbadan katılım gösterecek. Birçok kişi arama motorlarında "EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, EURO 2024 kura çekimi tarihi...

EURO 2024 grup kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın da aralarında bulunduğu Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. EURO 2024 kura çekimi tarihi ve resmi torbalar arama motorlarında şimdiden araştırılıyor. İşte detaylar...

01

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Euro 2024 kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de yapılacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilecek.

02

TÜRKİYE EURO 2024 KURA ÇEKİMİNDE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

EURO 2024 elemelerinde geçtiğimiz gün oynanan karşılaşmalarla beraber Türkiye'nin 2. torbada yer alması kesinleşti.

52666+6+

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'MIZIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Türkiye'nin muhtemel rakipleri Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya.

014

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ TORBALARI

  1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

  2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

  3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

  4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım

    Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devler Ligi'nde haftanın golü G.Saray'dan!Devler Ligi'nde haftanın golü G.Saray'dan!
İsmail Kartal'ın oğlunu yardımcısı yaptığını öğrenen taraftar çileden çıktı! "F.Bahçe'yi babanızın çiftliği yaptınız"İsmail Kartal'ın oğlunu yardımcısı yaptığını öğrenen taraftar çileden çıktı! "F.Bahçe'yi babanızın çiftliği yaptınız"
Yasak bitti! Ankaragücü-Beşiktaş maçı için kararYasak bitti! Ankaragücü-Beşiktaş maçı için karar
Anahtar Kelimeler:
EURO 2024 kura çekimi EURO 2024 kura çekimi ne zaman EURO 2024 kura çekimi saat kaçta EURO 2024 kura çekim tarihi EURO 2024 kura çekimi Türkiye kaçıncı torbada EURO 2024 Türkiye muhtemel rakipleri atan grup kura çekimi da,
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!

Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi iddiası

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Her gün aynı numarayla kadınları taciz ediyordu! Sonunda yakayı ele verdi

Her gün aynı numarayla kadınları taciz ediyordu! Sonunda yakayı ele verdi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.