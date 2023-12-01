EURO 2024 KURA ÇEKİM TARİHİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Futbolseverler Türkiye'nin rakipleri için ekrana kilitlenecek

EURO 2024 grup kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın da aralarında bulunduğu Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. EURO 2024 kura çekimi tarihi ve resmi torbalar arama motorlarında şimdiden araştırılıyor. İşte detaylar...
Euro 2024 kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de yapılacak.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilecek.
EURO 2024 elemelerinde geçtiğimiz gün oynanan karşılaşmalarla beraber Türkiye'nin 2. torbada yer alması kesinleşti.
Türkiye'nin muhtemel rakipleri Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya.
Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika
Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya