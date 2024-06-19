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EURO 2024'te attığı gollerle futbol tarihine geçti! Önce kendi kalesine sonra rakip kaleye...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.06.2024 19:40
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda büyük heyecana sahne olan maçta Hırvatistan ile Arnavutluk, uzatma dakikalarında gelen golle 2-2 berabere kaldı. Arnavutluk forması giyen Klaus Gjasula, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti.

EURO 2024'te attığı gollerle futbol tarihine geçti! Önce kendi kalesine sonra rakip kaleye...
Klaus Gjasula

Klaus Gjasula

ARN Arnavutluk
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: SV Darmstadt 98
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Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Arnavutluk, 11. dakikada Laçi'nin bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İtalya karşısında 23. saniyede fileleri havalandırarak turnuva tarihinin en erken golünü atan Arnavutluk, Hırvatistan maçında da erken gol bulmayı başardı. Hırvatların yediği golden sonra da rakip kaleye gitmekte zorlandığı ilk devrede net pozisyonlara giren Arnavutluk, kaleci Livakovic'i geçemedi.

İlk yarıda isabetli şut çekemeyen Hırvatistan, teknik direktör Zlatko Dalic'in değişikliklerinin de yardımıyla ikinci devrede hücumu daha fazla düşünerek rakip kaleyi yoklamaya başladı. Bambaşka bir hücum takımı kimliğine bürünen Hırvatlar, 74. dakikada Kramaric ve 76. dakikada Gjasula (kendi kalesine) ile üst üste goller bularak 2-1 öne geçti. İkinci 45 dakikada rakip kalede pek gözükmeyen Arnavutluk, ender gelişen ataklarından birinde 90+5. dakikada Gjasula'nın golüyle durumu 2-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

GJASULA TARİHE GEÇTİ

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Önce kendi kalesine, ardından rakip kaleye gol atan Arnavut futbolcu Klaus Gjasula, büyük turnuvalarda adını tarihe yazdırdı.

Gjasula, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalar hesaba katıldığında sonradan oyuna girip hem rakibe hem de kendi kalesine gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Hırvatistan'da ise oyuna 69. dakikada dahil edilen ve kısa sürede etkisini gösteren Budimir, günün öne çıkan isimleri arasına girdi. İlk golün asistini yapan Budimir, ikinci golün de yaratıcısı oldu.

TÜRKİYE'DEN İKİ OYUNCU GÖREV ALDI

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Türkiye'de görev yapan iki futbolcu, Hırvatistan-Arnavutluk maçında sahaya çıktı.

Fenerbahçe'den Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve Sivasspor'dan Arnavut golcü Rey Manaj, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Arnavutluk'ta Beşiktaşlı Ernest Muçi ise yedekler arasında yer aldı.

ARNAVUTLUK YİNE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

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Arnavutluk, gruptaki ilk iki maçında öne geçen taraf olsa da bu üstünlüğünü koruyamadı.

İlk maçta İtalya'ya karşı 1-0 öne geçen Arnavutluk, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Gruptaki ikinci karşılaşmada ise Hırvatistan karşısında üstünlüğünü koruyamayan Arnavutlar, bu kez 90+5. dakikada gelen golle bir puan alarak teselli buldu.

HIRVATLAR İÇİN DRAMATİK SON

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İlk iki maçta bir puan alabilen Hırvatistan, EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamadı.

Dünya Kupası'nda üç kez madalya elde etmesine karşın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalin ötesine geçemeyen Hırvatlar, EURO 2024'te iki maç sonunda galibiyet alamadı.

İspanya'ya 3-0 kaybettikten sonra Arnavutluk karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Hırvatistan, ikinci devrede etkili hücum etmesine rağmen uzatma dakikalarında gelen golle yıkıldı ve bir puana razı oldu.

"ÖLÜM GRUBUNDA" SON DURUM

Hırvatistan ve Arnavutluk, turnuvada "ölüm grubu" olarak nitelendirilebilecek B Grubu'nda birer puana ulaştı.

Gruptaki diğer maçta üçer puana sahip İspanya ile İtalya, yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Euro 2024 Canlı Skor


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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Hırvatistan euro 2024
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