EURO 2024'te Fransa-Hollanda maçı golsüz eşitlikle sona erdi!

EURO 2024'ün en kritik maçlarından biri olan Hollanda - Fransa maçı golsüz geçmesine rağmen izleyenlerin gözünün pasını sildi. Kylian Mbappe'nin forma giyemediği mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MBAPPE OYNAMADI

Avusturya'yı 1-0 mağlup ettikleri maçta yüzünden sakatlanan Mbappe, Hollanda karşısında forma giyemedi.

GRIEZMANN DÜNYALARI KAÇIRDI

Mbappe'nin yokluğunda forvette oynayan Griezmann, yakaladığı birçok pozisyonu gole çeviremedi.

GOL İPTAL EDİLDİ

Hollanda'nın Simons ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Dumfries'in kaleci Maignan'ı engellediği gerekçesiyle ofsayt kararı verildi.

PUAN DURUMU

1-) Fransa : 4

2-) Hollanda: 4

3-) Avusturya: 3

4-) Polonya: 0





