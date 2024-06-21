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EURO 2024'te Fransa-Hollanda maçı golsüz eşitlikle sona erdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.06.2024 23:55
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EURO 2024'ün 2. maçları müthiş bir tempoyla devam ediyor. Hollanda ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği mücadele futbol açısından izleyenleri doyurdu. Hollanda ve Fransa ilk maçlarını kazanırken gruptan çıkmak adına konforlu bir konumda bulunuyorlardı. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

EURO 2024'te Fransa-Hollanda maçı golsüz eşitlikle sona erdi!

EURO 2024'ün en kritik maçlarından biri olan Hollanda - Fransa maçı golsüz geçmesine rağmen izleyenlerin gözünün pasını sildi. Kylian Mbappe'nin forma giyemediği mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MBAPPE OYNAMADI

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Avusturya'yı 1-0 mağlup ettikleri maçta yüzünden sakatlanan Mbappe, Hollanda karşısında forma giyemedi.

GRIEZMANN DÜNYALARI KAÇIRDI

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Mbappe'nin yokluğunda forvette oynayan Griezmann, yakaladığı birçok pozisyonu gole çeviremedi.

GOL İPTAL EDİLDİ

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Hollanda'nın Simons ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Dumfries'in kaleci Maignan'ı engellediği gerekçesiyle ofsayt kararı verildi.

PUAN DURUMU

1-) Fransa : 4
2-) Hollanda: 4
3-) Avusturya: 3
4-) Polonya: 0

Euro 2024 Canlı Skor


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Hollanda Fransa euro 2024
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