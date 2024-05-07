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EURO 2024'teki şampiyonluk oranımız belli oldu! Türkiye ilk 10'da yer alamadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.05.2024 16:27
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EURO 2024'te az bir süre kala milli takımımızın şampiyonluk oranı açıklandı. Turnuvaya iddialı bir şekilde katılacak millilerimizin kupayı alma şansı 11. sıradan görüldü.

EURO 2024'teki şampiyonluk oranımız belli oldu! Türkiye ilk 10'da yer alamadı...

EURO 2024'ün başlamasına 38 gün kala A Milli Futbol Takımımız'ın turnuva tahmini açıklandı.

TÜRKİYE TURNUVAYI NASIL TAMAMLAR?

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(1.44) Son 16'da Elenir
(3.18) Gruplarda Elenir
(4.94) Çeyrek Finalde Elenir
(11.4) Yarı Finalde Elenir
(25.5) İkinci Olur
(47.5) Şampiyon Olur

F GRUBU LİDERİ KİM OLUR?

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(1.30) Portekiz
(4.18) Türkiye
(5.70) Çekya
(13.3) Gürcistan

F GRUBU'NU İLK İKİ SIRADA BİTİRECEK TAKIMLAR

turkiye-euro-2024-de-6252

(1.92) Portekiz & Türkiye
(2.95) Çekya & Portekiz
(4.94) Gürcistan & Portekiz
(11.4) Çekya & Türkiye
(15.2) Gürcistan & Türkiye
(22.8) Çekya & Gürcistan

EURO 2024 ŞAMPİYONLUK ORANLARI

(3.75) İngiltere
(4.56) Fransa
(6.08) Almanya
(8.36) İspanya
(8.36) Portekiz
(14.25) İtalya
(16.15) Belçika
(16.15) Hollanda
(38.00) Danimarka
(38.00) Hırvatistan
(47.50) Türkiye
(67.00) İsviçre
(76.00) Avusturya
(76.00) Macaristan
(76.00) Sırbistan
(95.00) İskoçya
(95.00) Ukrayna
(145.0) Çekya
(145.0) Polonya
(190.0) Romanya
(190.0) Slovenya
(475.0) Arnavutluk
(475.0) Gürcistan
(475.0) Slovakya

(Sporx)

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