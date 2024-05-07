EURO 2024'teki şampiyonluk oranımız belli oldu! Türkiye ilk 10'da yer alamadı...

EURO 2024'ün başlamasına 38 gün kala A Milli Futbol Takımımız'ın turnuva tahmini açıklandı.
(1.44) Son 16'da Elenir
(3.18) Gruplarda Elenir
(4.94) Çeyrek Finalde Elenir
(11.4) Yarı Finalde Elenir
(25.5) İkinci Olur
(47.5) Şampiyon Olur
(1.30) Portekiz
(4.18) Türkiye
(5.70) Çekya
(13.3) Gürcistan
(1.92) Portekiz & Türkiye
(2.95) Çekya & Portekiz
(4.94) Gürcistan & Portekiz
(11.4) Çekya & Türkiye
(15.2) Gürcistan & Türkiye
(22.8) Çekya & Gürcistan
(3.75) İngiltere
(4.56) Fransa
(6.08) Almanya
(8.36) İspanya
(8.36) Portekiz
(14.25) İtalya
(16.15) Belçika
(16.15) Hollanda
(38.00) Danimarka
(38.00) Hırvatistan
(47.50) Türkiye
(67.00) İsviçre
(76.00) Avusturya
(76.00) Macaristan
(76.00) Sırbistan
(95.00) İskoçya
(95.00) Ukrayna
(145.0) Çekya
(145.0) Polonya
(190.0) Romanya
(190.0) Slovenya
(475.0) Arnavutluk
(475.0) Gürcistan
(475.0) Slovakya
(Sporx)