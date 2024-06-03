Euro 2024'ün maskotu Albert, çocuklara ilham verecek

1980 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında boy gösteren maskotlar, organizasyonları çocuklar için daha eğlenceli kılmayı başardı.

yüzyılın başlarında Almanya'da ortaya çıktığı söylenen popüler oyuncak ayıdan ilham alınan Albert, çocukların hayal gücünü de harekete geçirecek.

UEFA, şampiyona öncesinde maskotun isminin belirlenmesi için internet sitesinden bir anket başlatmış ve sonuçlar 3 Temmuz 2023'te açıklanmıştı.

ALBERT, TARAFTARLARA TANITILDI

UEFA Okullarda Futbol programı aracılığıyla UEFA.com kullanıcıları ve Avrupa çapındaki okul çocukları arasında yapılan oylamanın ardından oyların yüzde 32'sini alan Albert, ilk olarak Haziran 2023'te Gelsenkirchen'de Alman taraftarlara tanıtıldı.

Söz konusu tanıtımda Avrupa'nın dört bir yanındaki çocuklara ilham verme isteğinin altını çizen Albert, Avrupa Şampiyonası turnuvalarının maskotları Berni, Goaliath, Rabbit ve Kinas gibi ünlü maskotların ayak izlerini takip ediyor.

Avrupa çapındaki okullarda öğrencileri, maskotu hayata geçirmek ve hareket ettirmek için kendi fiziksel aktivitelerini kullanmaya teşvik eden Albert sayesinde çocuklar, hareket yakalama teknolojisiyle kendi özel becerilerini ve kutlamalarını oluşturup turnuvanın maskot animasyonlarına dönüştürebilecek.

