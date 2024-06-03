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EURO 2024'ün resmi şarkısı belli oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.06.2024 16:37
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İtalyan elektronik müzik grubu MEDUZA, ABD'li alternatif rock müzik grubu OneRepublic ve Alman şarkıcı Leony, EURO 2024'ün resmi şarkısı "Fire"ı seslendirmek için bir araya geldi.

EURO 2024'ün resmi şarkısı belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan, turnuvanın resmi şarkısı "Fire" (Ateş) ile katlanacak.

İtalyan elektronik müzik grubu MEDUZA, ABD'li alternatif rock müzik grubu OneRepublic ve Alman şarkıcı Leony, EURO 2024 resmi şarkısını seslendirmek için bir araya geldi.

OneRepublic'ten Ryan Tedder tarafından yazılan ve yapımcılığını MEDUZA'nın üstlendiği şarkı, İtalyan grubun sevilen marş benzeri house müzik türünü, OneRepublic'in güçlü ses manzaralarını ve Leony'nin pop uzmanlığını, hem futbol hem de müzik hayranlarının coşku ve ruhunu temsil eden bir parçada birleştiriyor.

ŞARKI YAYINLANDI

EURO 2024 ruhunun turnuva boyunca yankılanmasını sağlayacak "Fire", 10 Mayıs itibarıyla dijital platformlarda yayımlandı.

Dinamik müzikal arka planıyla TV yayınlarına renk katacak turnuvanın resmi şarkısı, müzik ile futbolun birleştirici yanını kullanarak takımların sahaya girişleri ve kupa seremonisi gibi anlarda futbolseverlerin coşkusunu artıracak.

Ayrıca UEFA, şarkıdan ilham alarak başlattığı "#LightYourFire" sosyal medya kampanyası sayesinde taraftarlara EURO 2024 final bileti kazanma şansı sunacak.

FİNALDE CANLI SÖYLENECEK

MEDUZA, OneRepublic ve Leony, EURO 2024 final karşılaşması öncesi canlı performans sergileyecek.

Turnuvanın kapanış töreni, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz Pazar günü yapılacak final maçı öncesinde gerçekleştirilecek.

Futbolseverler, tören sırasında EURO 2024 resmi şarkısını, sanatçıların canlı performansıyla dinleme şansına sahip olacak.

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