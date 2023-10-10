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EURO 2032'de ülkemizde düzenlenecek maçlar hangi stadyumlarda oynanacak? TFF'den Beşiktaş sürprizi...

10.10.2023 13:51 | Son Güncelleme:
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2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032), Türkiye ve İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. TFF, EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği için 8 şehirdeki 10 stadyum ile başvuruda bulunmuştu. Bu stadyumların hangileri olduğu ortaya çıktı.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonası'na aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile ortaklaşa Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğine hak kazandı.

EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yaptı.

Türkiye, EURO 2020 ve 2028 adaylıklarından ise çekilme kararı almıştı.

Türkiye ve İtalya EURO 2032'nin ev sahipliğini yapacak! Türkiye ve İtalya EURO 2032'nin ev sahipliğini yapacak!

STADYUMLAR HANGİLERİ OLACAK?

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TFF, EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği için 8 şehirdeki 10 stadyum ile başvuruda bulundu. Başvurulan bu listede Beşiktaş'ın stadyumu yer almadı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu
NEF Stadyumu
Ülker Stadyumu
Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu
Konya Büyükşehir Stadyumu
Bursa Büyükşehir Stadyumu
Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi
Antalya Corendon Airlines Park
Eskişehir Atatürk Stadyumu
Gaziantep Kalyon Stadyumu

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