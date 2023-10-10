EURO 2032'de ülkemizde düzenlenecek maçlar hangi stadyumlarda oynanacak? TFF'den Beşiktaş sürprizi...

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonası'na aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile ortaklaşa Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğine hak kazandı.

EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yaptı.

Türkiye, EURO 2020 ve 2028 adaylıklarından ise çekilme kararı almıştı.

STADYUMLAR HANGİLERİ OLACAK?

TFF, EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği için 8 şehirdeki 10 stadyum ile başvuruda bulundu. Başvurulan bu listede Beşiktaş'ın stadyumu yer almadı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu

NEF Stadyumu

Ülker Stadyumu

Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu

Konya Büyükşehir Stadyumu

Bursa Büyükşehir Stadyumu

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi

Antalya Corendon Airlines Park

Eskişehir Atatürk Stadyumu

Gaziantep Kalyon Stadyumu

