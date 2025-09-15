EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya kaybeden 12 Dev Adam'da koç Ergin Ataman gözyaşlarına hakim olamadı! Aldığı ödüle bile sevinemedi...

EuroBasket 2025’i ikinci bitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya maçının ardından büyük üzüntü yaşadı. Ergin Ataman'ın gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı kameralara yansıdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Final maçının tamamında büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya 88-83'lük skorla kaybeden 12 Dev Adam’da koç Ergin Ataman maç sonu gözyaşlarını tutamadı. Başarılı koç, maç sonunda tüm oyuncuların yanına tek tek giderek hepsini tebrik etti.

EN İYİ KOÇ SEÇİLDİ!

Ergin Ataman, Türkiye A Milli Basketbol Takımı ile EuroBasket’te gösterdiği başarılı performans ile EuroBasket'in en iyi koçu seçildi.

‘‘ÇOK ÜZGÜNÜM…’’

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Avrupa Şampiyonası boyunca basın toplantılarında hep konuştum. Şu an söyleyeceğim bir şey yok çünkü elimizde olan ve kontrol ettiğimiz maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Yenildiğimde pozitif düşünemem. Belki yarından sonra turnuvayla ilgili analiz yapabilirim. Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

‘‘SON SANİYELERDE KAYBETMEK…’’

Müsabakanın büyük bölümünde üstün oynadıklarını vurgulayan 59 yaşındaki başantrenör, "Çok üzgünüm çünkü böylesine önemli bir finali son 2 dakikaya kadar önde götürüp son saniyelerde kaybetmek ilerisi için herhangi bir yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki günlerde yetkililerle değerlendirmeyi yaparız." diye konuştu.