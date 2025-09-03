SPOR

EuroBasket 2025'te Türkiye Sırbistan'ı yenerek gruptan lider çıkmayı garantiledi!

EuroBasket 2025’te fırtına gibi esen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, liderlik için Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 95-90 galip ayrılan millilerimiz gruptan lider çıkmayı garantiledi.

Burak Kavuncu

EuroBasket 2025 gruplarında Letonya, Çekya, Portekiz ve Estonya maçlarından galip ayrılan Basketbol Milli Takımımız, son maçında Sırbistan ile karşılaştı. Karşılaşmadan 95-90 galip ayrılan milliler gruptan lider çıkmayı garantiledi.

ÇEYREK SONUÇLARI

İlk çeyrek: 19-18
İkinci çeyrek: 46-49
Üçüncü çeyrek: 74-73
Son çeyrek: 95-90

ALPEREN ŞENGÜN COŞTU!

Milli takımda Sırbistan karşısında takımın önemli isimlerinden Alperen Şengün 28 sayı, Shane Larkin 23 sayı ve Cedi Osman 16 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç boyunca çok iyi bir performans sergileyen Alperen Şengün için "MVP" tezahüratında bulundu.

RAKİP BELLİ OLDU!

Türkiye, grubu ilk sırada tamamladı ve son 16 turunda İsveç ile eşleşti.

Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası Alperen Şengün
