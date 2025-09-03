EuroBasket 2025'te Türkiye Sırbistan'ı yenerek gruptan lider çıkmayı garantiledi!

EuroBasket 2025 gruplarında Letonya, Çekya, Portekiz ve Estonya maçlarından galip ayrılan Basketbol Milli Takımımız, son maçında Sırbistan ile karşılaştı. Karşılaşmadan 95-90 galip ayrılan milliler gruptan lider çıkmayı garantiledi.

ÇEYREK SONUÇLARI

İlk çeyrek: 19-18

İkinci çeyrek: 46-49

Üçüncü çeyrek: 74-73

Son çeyrek: 95-90

Milli takımda Sırbistan karşısında takımın önemli isimlerinden Alperen Şengün 28 sayı, Shane Larkin 23 sayı ve Cedi Osman 16 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç boyunca çok iyi bir performans sergileyen Alperen Şengün için "MVP" tezahüratında bulundu.

RAKİP BELLİ OLDU!

Türkiye, grubu ilk sırada tamamladı ve son 16 turunda İsveç ile eşleşti.