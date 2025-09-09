SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

EuroBasket 2025'te Yunanistan Litvanya'yı geçti! Yarı finalde Türkiye ile eşleşti...

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Yunanistan, Litvanya'yı 87-76 yenerek yarı finale yükseldi.

EuroBasket 2025'te Yunanistan Litvanya'yı geçti! Yarı finalde Türkiye ile eşleşti...
Burak Kavuncu

Litvanya: 76- Yunanistan: 87 - Yarı finale yükselen Yunanistan, Türkiye'nin rakibi oldu

Salon: Arena Riga

Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Antonio Conde (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan)

EuroBasket 2025 te Yunanistan Litvanya yı geçti! Yarı finalde Türkiye ile eşleşti... 1

Litvanya: Velicka 12, Radzevicius 10, Sirvydis 6, Blazevic 4, Valanciunas 24, Normantas 5, Sedekerskis 3, Tubelis 1, Birutis, Giedraitis 7, Sargiunas 4

Yunanistan: Dorsey 6, Sloukas 11, Papanikolaou 8, Mitoglou 5, Giannis Antetokounmpo 29, Toliopoulos 17, Kalaitzakis 2, Samodurov 5, Kostas Antetokounmpo 4

EuroBasket 2025 te Yunanistan Litvanya yı geçti! Yarı finalde Türkiye ile eşleşti... 2

  1. Periyot: 19-24

Devre: 38-44

  1. Periyot: 52-64

Beş faulle çıkanlar: 34.48 Normantas (Litvanya), 39.11 Kostas Antetokounmpo (Yunanistan)

TÜRKİYE İLE EŞLEŞTİ

EuroBasket 2025 te Yunanistan Litvanya yı geçti! Yarı finalde Türkiye ile eşleşti... 3

Yunanistan, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uğurcan Çakır videosu paylaşıldı! Sosyal medya yıkıldı...Uğurcan Çakır videosu paylaşıldı! Sosyal medya yıkıldı...
İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...
Anahtar Kelimeler:
Litvanya Yunanistan Avrupa Basketbol Şampiyonası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: "Gün o gün değil, hiç tereddüt etmem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: "Gün o gün değil, hiç tereddüt etmem"

Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

Uğurcan Çakır videosu paylaşıldı! Sosyal medya yıkıldı...

Uğurcan Çakır videosu paylaşıldı! Sosyal medya yıkıldı...

İşte karşınızda Domenico Tedesco!

İşte karşınızda Domenico Tedesco!

İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...

İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.