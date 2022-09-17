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EuroBasket'te finalin adı: İspanya-Fransa

17.09.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

EuroBasket'te finalin adı: İspanya-Fransa

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yarı final karşılaşmaları bugün oynandı. Günün ilk karşılaşmasında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Fransa, rakibini 41 sayı farkla 95-54 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ilk yarısını 34-18 önde tamamlayan Fransa’da Guerschon Yabusele, 22 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

Günün bir diğer yarı final maçında ise ev sahibi Almanya, İspanya ile karşı karşıya geldi. Son anları büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İspanya, rakibini 96-91 mağlup ederek finalde Fransa’nın rakibi oldu. Mücadelenin ilk yarısını 51-46 geride kapatan İspanya’da Lorenzo Brown 29 sayı kaydederek galibiyette büyük pay sahibi oldu. Almanya’da ise Dennis Schröder’in 30 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

İspanya ile Fransa arasındaki final karşılaşması, 18 Eylül Pazar günü saat 21.30’da Berlin Arena’da oynanacak. Bu karşılaşmadan önce ise saat 18.15’te Almanya ile Polonya arasında 3’üncülük karşılaşması oynanacak.

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