Eurocup'daki Türk derbisinin kazananı Beşiktaş! Türk Telokomu geçtiler...

BKT EuroCup B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'a konuk oldu. Maçtan 93'84'lük skorla galip ayrılan Beşiktaş, Avrupa arenasındaki Türk derbisinden zaferle ayrıldı.
Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Türk Telokom'u 93-84'le geçerken, maçta Mathews ve Dotson gösterdikleri performansla ön plana çıkan isimler oldu. Mathews attığı 18, Dotson ise rakip otaya gönderdiği 20 sayıyla maçın yıldızı oldular.
Türk Telekom: Devoe 5, Berkan Durmaz 2, Alexander 15, Usher 13, Smith 15, Trifunovic 4, Simonovic 9, Doğuş Özdemiroğlu 10, Bankston 10, Yavuz Gültekin 1, Ata Kahraman
Beşiktaş: Mathews 18, Dotson 20, Kamagate 10, Berk Uğurlu 12, Yiğit Arslan 3, Morgan 2, Lemar 15, Anthony Brown 4, Vitto Brown 3, Zizic 6
Ankara’da galibiyet bizim! 😎— Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) November 19, 2025
Türk Telekom 84-93 Beşiktaş GAİN | Maç Sonucu#TheBlackEagleRises 🦅 pic.twitter.com/UL7J42QZnb
