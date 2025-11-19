Eurocup'daki Türk derbisinin kazananı Beşiktaş! Türk Telokomu geçtiler...

BKT EuroCup B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'a konuk oldu. Maçtan 93'84'lük skorla galip ayrılan Beşiktaş, Avrupa arenasındaki Türk derbisinden zaferle ayrıldı.

Periyot: 20-29

Devre: 39-50 Periyot: 61-71

BEŞİKTAŞ'TA DOTSON VE MATHEWS YILDIZLAŞTI...

Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Türk Telokom'u 93-84'le geçerken, maçta Mathews ve Dotson gösterdikleri performansla ön plana çıkan isimler oldu. Mathews attığı 18, Dotson ise rakip otaya gönderdiği 20 sayıyla maçın yıldızı oldular.

Türk Telekom: Devoe 5, Berkan Durmaz 2, Alexander 15, Usher 13, Smith 15, Trifunovic 4, Simonovic 9, Doğuş Özdemiroğlu 10, Bankston 10, Yavuz Gültekin 1, Ata Kahraman

Beşiktaş: Mathews 18, Dotson 20, Kamagate 10, Berk Uğurlu 12, Yiğit Arslan 3, Morgan 2, Lemar 15, Anthony Brown 4, Vitto Brown 3, Zizic 6

BEŞİKTAŞ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!