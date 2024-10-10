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Anadolu Efes çabaladı ama olmadı! Euroleague'de olaylı maçın kazananı Fenerbahçe Beko

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.10.2024 23:15
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in ikinci haftasında deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı - lacivertlilerin 83-78 üstünlüğü ile tamamlandı.

Anadolu Efes çabaladı ama olmadı! Euroleague'de olaylı maçın kazananı Fenerbahçe Beko

THY EuroLeague ikinci haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Sarı - lacivertliler, sahadan 83-78 galibiyetle ayrıldı.

ANADOLUN EFES'İN ÇABASI YETMEDİ

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Anadolu Efes, maç içerisinde 15 sayı geriye düşerken, özellikle son bölümde farkı azalttı ve eşitliği de yakaladı (74-74) ancak Anadolu Efes'in bu performansı Fenerbahçe karşısında geri dönüşe yetmedi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle EuroLeague'de yeni sezonda ikide iki yaptı.

GERGİNLİK VE İHRAÇ!

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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki maçın üçüncü çeyreğinde Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonrası iki oyuncu da ihraç edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes EuroLeague fenerbahçe
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