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  4. Euroleague takımlarından Zenit'te 5 kişi koronavirüse yakalandı

Euroleague takımlarından Zenit'te 5 kişi koronavirüse yakalandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.10.2020 18:46 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) takımlarından Zenit'te 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Euroleague takımlarından Zenit'te 5 kişi koronavirüse yakalandı

Zenit Kulübü, 2 basketbolcu ve 3 antrenörün koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Takımda testi pozitif çıkanların sayısının 6'sı oyuncu, 3'ü antrenör ve biri masör olmak üzere 10'a yükseldiği ifade edildi.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla antrenmanların iptal edildiği ve tüm takımın izolasyon sürecine girdiği belirtildi.

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