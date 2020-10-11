Euroleague takımlarından Zenit'te 5 kişi koronavirüse yakalandı

Zenit Kulübü, 2 basketbolcu ve 3 antrenörün koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Takımda testi pozitif çıkanların sayısının 6'sı oyuncu, 3'ü antrenör ve biri masör olmak üzere 10'a yükseldiği ifade edildi.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla antrenmanların iptal edildiği ve tüm takımın izolasyon sürecine girdiği belirtildi.

